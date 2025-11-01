¿Cuánto valen los cementerios de España? Hasta 2.000 euros en Madrid o 75 en Murcia
Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), morir en España no cuesta lo mismo: Madrid, Valladolid o Ciudad Real superan los 1.400 € por entierro, frente a los 74 € de Murcia.
Madrid
La capital lidera el ranking. Una inhumación básica cuesta 2.035 €, tres veces más que la media nacional. La incineración asciende a 931 €.
Valladolid
Supera los 1.400 € en entierros y los 1.000 € en incineraciones, situándose entre las más caras de España según la OCU.
Ciudad Real
La inhumación más económica ronda los 1.400 €, una cifra muy por encima del promedio nacional de 668 €.
Salamanca
Las tarifas de incineración sobrepasan los 1.000 €, convirtiendo a la ciudad en una de las más costosas para este servicio.
Logroño
En Logroño, una incineración desde 200 €, según la OCU.
Murcia
En Murcia, un entierro puede costar apenas 74 €, según la OCU.