¿Cuánto valen los cementerios de España? Hasta 2.000 euros en Madrid o 75 en Murcia Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), morir en España no cuesta lo mismo: Madrid, Valladolid o Ciudad Real superan los 1.400 € por entierro, frente a los 74 € de Murcia.

1 / 6 Madrid La capital lidera el ranking. Una inhumación básica cuesta 2.035 €, tres veces más que la media nacional. La incineración asciende a 931 €.

2 / 6 Valladolid Supera los 1.400 € en entierros y los 1.000 € en incineraciones, situándose entre las más caras de España según la OCU.

3 / 6 Ciudad Real La inhumación más económica ronda los 1.400 €, una cifra muy por encima del promedio nacional de 668 €.

4 / 6 Salamanca Las tarifas de incineración sobrepasan los 1.000 €, convirtiendo a la ciudad en una de las más costosas para este servicio.

5 / 6 Logroño En Logroño, una incineración desde 200 €, según la OCU.

