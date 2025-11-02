Así son por dentro las casas-cápsula que han llegado a España
Descubrimos cómo son las casas-cápsula por dentro que ha traído la empresa gallega Caslua Import desde China.
1 / 15
Exterior de un módulo de casa cápsula.
2 / 15
Otra toma desde el exterior de la vivienda.
3 / 15
Así se vería el salón por dentro.
4 / 15
El salón y la cocina equipada estarían en la misma estancia.
5 / 15
Otra toma donde se puede ver el salón, la cocina equipada y las vistas exteriores desde dentro.
6 / 15
Así es la cocina de estos módulos.
7 / 15
Imagen del baño de estas casas cápsula.
8 / 15
Otra perspectiva del baño.
9 / 15
En función del modelo, se puede incluso incorporar un jacuzzi.
10 / 15
Así se vería el exterior de estas casas.
11 / 15
Otra imagen de la terraza.
12 / 15
Imagen de un dormitorio.
13 / 15
Otra perspectiva del salón-cocina.
14 / 15
Baño con ducha, jacuzzi y wc.
15 / 15
Imagen aérea del exterior de la casa cápsula.