Así son por dentro las casas-cápsula que han llegado a España Descubrimos cómo son las casas-cápsula por dentro que ha traído la empresa gallega Caslua Import desde China.

1 / 15 Exterior de un módulo de casa cápsula.

2 / 15 Otra toma desde el exterior de la vivienda.

3 / 15 Así se vería el salón por dentro.

4 / 15 El salón y la cocina equipada estarían en la misma estancia.

5 / 15 Otra toma donde se puede ver el salón, la cocina equipada y las vistas exteriores desde dentro.

6 / 15 Así es la cocina de estos módulos.

7 / 15 Imagen del baño de estas casas cápsula.

8 / 15 Otra perspectiva del baño.

9 / 15 En función del modelo, se puede incluso incorporar un jacuzzi.

10 / 15 Así se vería el exterior de estas casas.

11 / 15 Otra imagen de la terraza.

12 / 15 Imagen de un dormitorio.

13 / 15 Otra perspectiva del salón-cocina.

14 / 15 Baño con ducha, jacuzzi y wc.

