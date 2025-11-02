Menú

Así son por dentro las casas-cápsula que han llegado a España

Descubrimos cómo son las casas-cápsula por dentro que ha traído la empresa gallega Caslua Import desde China.

Exterior de un módulo de casa cápsula.

Otra toma desde el exterior de la vivienda.

Así se vería el salón por dentro.

El salón y la cocina equipada estarían en la misma estancia.

Otra toma donde se puede ver el salón, la cocina equipada y las vistas exteriores desde dentro.

Así es la cocina de estos módulos.

Imagen del baño de estas casas cápsula.

Otra perspectiva del baño.

En función del modelo, se puede incluso incorporar un jacuzzi.

Así se vería el exterior de estas casas.

Otra imagen de la terraza.

Imagen de un dormitorio.

Otra perspectiva del salón-cocina.

Baño con ducha, jacuzzi y wc.

Imagen aérea del exterior de la casa cápsula.

