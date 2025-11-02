La batalla legal y mediática internacional contra los presuntos abusos de la Agencia Tributaria española ha dado un paso más con la presentación en Nueva York de la edición estadounidense del informe Hacienda contra el Pueblo, documento promovido por el despacho Amsterdam & Partners en el que se denuncia que las autoridades fiscales están desarrollando inspecciones draconianas contra los contribuyentes extranjeros que llegaron a nuestro país para acogerse al Régimen de Impatriados conocido popularmente como la Ley Beckham.

El acto celebrado en la Gran Manzana pretende alertar al gobierno estadounidense, a los inversores globales y a organismos multilaterales competentes. Además de contar con la presencia del impulsor de la iniciativa, Robert Amsterdam, el evento contó con la presencia de todo un tiburón del derecho, como es Marc Agnifilo.

Agnifilo es un reconocido abogado penalista con más de tres décadas de experiencia en litigios complejos. A lo largo de su trayectoria, ha representado a altos ejecutivos, figuras públicas y empresas en casos federales de alto perfil en Estados Unidos. Antes de ejercer en el sector privado, trabajó asimismo como fiscal en Manhattan, de modo que su trayectoria le sitúa como una gran referencia.

Gracias a su combinación de experiencia como fiscal y defensor, ha logrado victorias notables y es considerado uno de los abogados más solicitados de Estados Unidos para litigios de alto perfil que cruzan fronteras legales y jurisdiccionales. Ahora, su figura se suma a la de Bob Amsterdam en la "cruzada" contra los excesos que consideran que está cometiendo la Agencia Tributaria en su trato a los contribuyentes.

Durante su intervención, Agnifilo explicó que el equipo jurídico coordinado por Amsterdam & Partners está actuando "en todos los frentes" con un propósito doble: alertar a la comunidad internacional y examinar posibles violaciones del derecho internacional por parte del Estado español.

"No se trata solamente de avisar de lo que está pasando, lo cual pensamos que es fundamental, sino también de ir más allá, estudiando por ejemplo la posibilidad de que se estén incumpliendo normas y principios que están regulados en tratados bilaterales que España ha firmado con Estados Unidos", apuntó.

Al respecto, Agnifilo detalló que los abogados implicados en el proceso están analizando si los incentivos económicos concedidos a funcionarios de la Agencia Tributaria y vinculados al cobro de sanciones podrían constituir conflictos de interés graves o incluso encajar en supuestos internacionalmente reconocidos como propios de escenarios de soborno, extorsión o abuso de autoridad.

"Estamos avanzando y vamos a actuar en todos los frentes posibles. Queremos determinar si, en base al derecho internacional, España está violando principios esenciales como, por ejemplo, el debido proceso o la privacidad de los datos. Asimismo, estamos revisando otras cuestiones. Que un funcionario pueda ganar más dinero haciendo dejación del correcto ejercicio de sus labores parece, a priori, un conflicto de interés muy grave. Existen obligaciones de derecho internacional sobre sobornos y extorsión que nos hablan de esto y estamos analizando si los escenarios que vemos encajan con esas u otras posibles violaciones del derecho internacional", apuntó.

Con estas declaraciones, Agnifilo situó el caso español en el centro del debate sobre seguridad jurídica y garantías para la inversión internacional, un asunto que, según los organizadores, podría tener implicaciones diplomáticas y económicas significativas si Washington decide revisar su cooperación fiscal con Madrid, un aspecto en el que se está centrando la ofensiva del bufete que encabeza la batalla legal contra la Agencia Tributaria.

"Nunca he conocido a un abogado como Bob Amsterdam. Es el profesional del derecho más responsable que he conocido a lo largo de mi carrera, una persona valiente que, además, ha acumulado numerosas victorias a lo largo de su trayectoria", zanjó Agnifilo.