Sánchez duplica la carga fiscal de los trabajadores con salarios más bajos desde su llegada al poder

Un total de 99 subidas de impuestos. Más de 160.000 millones de euros en aumento del esfuerzo fiscal de todos los contribuyentes españoles. Y todo un programa para seguir con la sangría fiscal iniciada por Pedro Sánchez desde su llegada al poder. Ese es el bagaje real de la política económica del Gobierno socialista que llegó al poder diciendo que iba a reducir la corrupción y que nunca subiría los impuestos a los trabajadores. Pero, pese a las aplastantes cifras, el Gobierno insiste ahora en que solo ha subido los impuestos a los más ricos. De nuevo, se trata, simplemente, de una mentira más. Lo cierto es que los contribuyentes de las capas más bajas en España han sufrido un incremento del doble en su tipo real pagado en el IRPF. Del doble… o incluso más.

El cálculo realizado para Libertad Digital es sencillo. Se trata de la aplicación del IRPF con sus cambios normativos, en 2017, el año previo a la llegada de Pedro Sánchez al poder, y en 2023 con las cifras de recaudación ya confirmadas. Hay que recordar que el impuesto ha seguido subiendo en 2024 y 2025, con lo que el contraste sería aún mayor.

Pues bien, para ver aún más claro el efecto, se ha calculado para una persona casada con dos hijos, con un hijo, o para una persona que viva sola.

Para evaluar el impacto de las subidas fiscales de Sánchez se ha tomado un salario mediano de 2017 de 19.830 euros. Y otro de 23.249 euros en 2023. Cabe recordar que el salario mediano tomado ha subido algo menos que la inflación en esos años, con lo que en ningún caso se trata de personas que hayan mejorado su poder adquisitivo.

Cálculos realizados por Libertad Digital sobre el aumento de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez

Pues bien, los resultados son visibles. Los casados con dos hijos han pasado de un tipo impositivo medio en el IRPF del 1,83% en 2017 a uno del 7,45% en 2023. Es decir, que ha cuadriplicado su carga fiscal real. La persona casada con un hijo, por su parte, ha pasado de un 4,42% en 2017 a un tipo del 9,65% en 2023, más que duplicando su esfuerzo fiscal en el IRPF. Y el soltero sin hijos, ha pasado de un 6,72% en 2017 a un 11,99% en 2023, casi duplicando su carga impositiva. Y todo ello, sin contar con el hecho de que las cotizaciones y la mayoría del resto de impuestos también han incrementado su carga y el saqueo de la población.

Las cifras comparadas de los primeros seis meses de 2024 y de 2025 muestran que esa subida no ha parado ni mucho menos. De 122.589 millones de euros de recaudación semestral en 2024 hemos pasado a 134.855 millones de euros en 2025, lo que supone una subida de esos más de 12.000 millones de euros.

Atraco fiscal

El IRPF escala casi 5.000 millones (4.980 millones), el IVA 4.256 millones y los Impuestos Especiales otros 601 millones. En una subida sin fin que rebasa ya de lejos, con el aumento de las cotizaciones de la Seguridad Social, la subida de los impuestos y cotizaciones desde la llegada de Pedro Sánchez de más de 160.000 millones de euros: el equivalente a dos IRPF anuales enteros de todos los españoles en el momento de la llegada de Sánchez al poder en 2018.

Y es que el atraco fiscal se ha convertido en un suma y sigue en España. Pedro Sánchez ha llevado el saqueo fiscal a otra dimensión. Libertad Digital ha ido reflejando el atraco fiscal perpetrado en España con los últimos gobiernos socialistas. Así, este diario ha dejado constancia de que, tras 97 subidas de impuestos y cotizaciones, los sablazos fiscales adicionales protagonizados por Sánchez supusieron un robo extra de 140.000 millones de euros hasta el cierre de 2024. Pero la voracidad fiscal no ha finalizado ni mucho menos. En estos momentos y con las últimas actualizaciones de recaudación oficiales, la cifra conjunta de subidas de impuestos y cotizaciones sociales asciende ya a más de esos 160.000 millones.