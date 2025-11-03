Indignación en redes sociales por una sindicalista que se queja porque una puerta de la oficina no cierra bien

Los sindicalistas de nuestro país, directamente vinculados con los partidos políticos de la izquierda, son comúnmente señalados por buena parte de la sociedad ante su falta de interés y sacrificio laboral. Cada vez más señalados, los grandes sindicatos españoles, como UGT y CCOO, no dejan de dar motivos para alimentar esta imagen que se tiene de ellos.

El empeño por reducir obligatoriamente la jornada laboral, la convocatoria de huelgas que no tienen sentido alguno –como la convocada recientemente contra Israel, apoyando de facto a los terroristas de Hamás– o el impulso a nuevo registro horario, con el que se pretende que Inspección de Trabajo acceda en remoto a la información de los trabajadores, son sólo algunos ejemplos de las iniciativas que llevan a cabo desde estas organizaciones.

Así las cosas, en los últimos días ha comenzado a circular por redes sociales un vídeo en el que una sindicalista del despacho de la Sección Sindical Intercentros de la ONCE – FSC-CCOO Aragón denuncia que una de las puertas tiene problemas para cerrar y que ello supone un riesgo para la integridad de los trabajadores. De este modo, la sindicalista detalla que han elevado distintas quejas al respecto y asegura que la puerta es un "peligro". A pesar de que algunos tuiteros lo indiquen, en el vídeo la sindicalista no dice que vaya a dejar de trabajar por este motivo.

Resulta curioso que este vídeo no se pueda localizar en las cuentas oficiales de redes sociales de CCOO. Sin embargo, a pesar de que por este motivo pudiéramos suponer que se trata de un bulo, una broma o un vídeo falso realizado con la intención de difamar al sindicato, Libre Mercado ha podido confirmar su veracidad. Así lo ha detallado en declaraciones a este medio una representante de la Sección Sindical Intercentros de la ONCE, FSC-CCOO, que explica que han sido los propios sindicalistas los que han difundido el vídeo y no CCOO.

En cualquier caso, desde Libre Mercado hemos tratado de ponernos en contacto con el despacho de la Sección Sindical de ONCE-CCOO en Aragón con la intención de confirmar esta información y solicitarles su consentimiento para publicar el vídeo en las redes sociales de Libertad Digital. Sin embargo, desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO han impedido que Libre Mercado pueda contactar con el despacho de Aragón, alegando que "no van a hacer ninguna declaración al respecto".

Lo cierto es que aseverar que desde el sindicato no van a realizar declaraciones sobre el vídeo publicado en redes sociales no es más que una excusa para evitar que Libre Mercado logre ponerse en contacto con el despacho de la Sección Sindical de ONCE-CCOO en Aragón porque, como hemos indicado nuestro objetivo no era que la organización emitiera una declaración al respecto, sino poder hablar con los trabajadores de la delegación aragonesa. De hecho, han dejado claro que no iban a ayudarnos con nuestra labor.

Indignación en redes sociales

Como es habitual en este tipo de casos, el vídeo no ha pasado inadvertido en redes sociales. Así, muchos usuarios han mostrado su indignación ante esta reivindicación por parte de la sindicalista. Concretamente, los usuarios de redes sociales hacen referencia mayoritariamente al apodo de "comegambas" y destacan la hipocresía de los sindicatos.

En este sentido, otros ironizan con el problema que sufren en la oficina de CCOO Aragón.

Los problemas que sufren los españoles:

De esta forma, las redes muestran, una vez más, que aunque desde el Gobierno y organizaciones cercanas al mismo, como los propios sindicatos, quieran vendernos las supuestas virtudes del llamado "diálogo social", el Estado del Bienestar y la labor de los "agentes sociales", muchas personas son conscientes de la hipocresía que rodea a estas instituciones.