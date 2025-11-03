Licores del Mono lanza esta Navidad tres nuevos licores -’Verbena de limón', 'Antojo de galleta' y 'Sarao de hierbas'-, "pensados para poner color, sabor y diversión en las reuniones con familia y amigos".

Según informó la marca, 'Verbena de limón' combina acidez cítrica con un toque mentolado, "ideal para quienes buscan un sabor fresco y original"; 'Antojo de galleta' evoca los aromas dulces y tostados de la repostería navideña y 'Sarao de hierbas' está pensado "para quienes disfrutan de las sobremesas que se alargan".

Además de estas novedades, otras marcas han presentado en estos días sus propuestas para los brindis navideños: Ruavieja reivindica el valor de las sobremesas como el verdadero momento donde ocurre lo importante con su campaña "Un sabor para quedarse". Su clásica Crema Ruavieja, con notas dulces y textura cremosa, sigue siendo el licor ideal para disfrutar bien frío, solo o con hielo. También regresa Ruavieja Salted Caramel, una versión suave y golosa que combina el caramelo con un toque salado, ideal para compartir en familia y prolongar los momentos más entrañables de las fiestas.

Carlos I 1520 Solera Gran Reserva & Amontillado 51 1ªVORS se presenta como una fusión histórica con alma jerezana. El primero, un brandy con envejecimiento medio de 25 años influenciado por vinos amontillados y olorosos; el segundo, un amontillado VORS con más de 30 años de crianza procedente de una solera de 1830. Ambos destacan por su complejidad aromática, su elegancia y su carácter excepcional.

Desde la región de Champaña, Perrier-Jouët Belle Epoque añade un toque de lujo efervescente a las celebraciones con sus burbujas delicadas y notas florales de chardonnay. Un brindis que eleva cualquier ocasión con su inconfundible elegancia y glamour.

Vermú St. Petroni invita a brindar "por lo nuestro" con un aperitivo de auténtico sabor gallego. Estas fiestas va a estrenar una imagen renovada y elegante que refuerza su carácter artesanal y su conexión con la tierra. Su gama incluye tres versiones: Vermello, intenso y envolvente; Branco, fresco y con el inconfundible sabor del pimiento de Herbón con D.O.P; y Aperitivo, un spritz natural, vibrante y con el punto justo de amargor.