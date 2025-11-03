Los diez países con mayores reservas de oro en sus bancos centrales
Como hemos detallado en Libre Mercado, en un contexto en el que crece la desconfianza de los mercados en relación con la moneda FIAT que emiten los Estados, los bancos centrales están adquiriendo cada vez mayores reservas de oro. Sin embargo, también resulta especialmente de interés saber cuáles son los bancos centrales que cuentan con mayores reservas de este metal precioso. En este sentido, según los datos ofrecidos por el World Gold Council correspondientes al segundo trimestre de 2025, el ranking lo encabeza Estados Unidos.
Polonia
En décimo lugar encontramos Polonia, que cuenta con unas reservas de 515,47 toneladas de oro.
Países Bajos
Por su parte, las reservas de oro de Países Bajos alcanza las 612,45 toneladas.
Turquía
Además, Turquía cuenta con unas reservas de 634,76 toneladas.
Japón
Asimismo, el banco central de Japón acumula 845,87 toneladas de oro.
India
Al mismo tiempo, las reservas de oro del banco de India rozan casi las 880 toneladas.
China
Por su parte, las reservas de oro de China superan las 2.298 toneladas.
Francia
En cuarto lugar, Francia cuenta con unas reservas de oro de 2.437 toneladas.
Italia
El tercer país que acumula unos mayores saldos de oro en su banco central es Italia, con unas reservas de más de 2.451 toneladas.
Alemania
El banco central alemán acumula unas reservas de oro de 3.350,25 toneladas.
Estados Unidos
El país con mayores reservas es Estados Unidos, donde la Fed acumula 8.133,46 toneladas de oro.