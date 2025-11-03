Los disparates de Irene Montero para ridiculizar a "tu cuñado" cuando habla de vivienda

Irene Montero rompe con la ley de la oferta y la demanda. La eurodiputada de Podemos publicó la semana pasada un vídeo sobre la situación de la vivienda en España y sus argumentos no pueden estar más alejados de la realidad del mercado.

A pesar de que la principal causa de la subida de los precios de la vivienda en nuestro país es la escasez, la exministra de Igualdad asegura que "hay casas de sobra" en España. "En un país con casi 4 millones de viviendas vacías, lo mismo el problema no es que falten casas, sino que hay casas de sobra" asegura. Por tanto "no es verdad que los precios estén altos porque hay mucha demanda y poca oferta" ha afirmado. "Seguro que has escuchado a tu cuñado en la mesa diciendo eso de que para acabar con el problema de la vivienda hay que construir más. Aquí desmonto ese bulo" presume.

Seguro que has escuchado a tu cuñado en la mesa diciendo eso de que para acabar con el problema de la vivienda hay que construir más. Aquí desmonto ese bulo 👇 pic.twitter.com/opgJEiIA48 — Irene Montero (@IreneMontero) October 31, 2025

El "bulo" de las viviendas vacías

Irene Montero saca esa cuantía de los datos del INE de 2023, que revelaban que en España hay más de 3,8 millones de viviendas vacías, que suponen un 14,4% del parque residencial nacional. Para el INE, una vivienda vacía es "aquella que no dispone de contrato de suministro eléctrico o cuyo consumo total registrado en el año precedente al del censo ha sido menor al que una vivienda media de ese mismo municipio tendría si se ocupara durante 15 días en todo el año".

Sin embargo, lo que la exministra de Igualdad no cuenta es que detrás de este dato se esconde que buena parte de las viviendas vacías de España están en el mercado, pero nadie las quiere porque no están en buenas condiciones de habitabilidad o están en zonas de baja demanda, como los pueblos. Prueba de ello son los datos que facilita el INE sobre la distribución de las viviendas vacías por tamaño de municipio: más del 50% se encuentran en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Organismos como la Tasadora Tinsa también han evidenciado anteriormente que "la existencia de viviendas vacías a menudo se debe a la despoblación, a la obsolescencia del producto residencial y a los procesos judiciales de activos hipotecados impagados".

Irene Montero también se ha preguntado sobre "¿quién está comprando las casas?" en España. "El 60% de las casas en España se compran a tocateja. ¿Qué persona conoces que pueda comprar una casa sin hipoteca? Las casas no las están comprando las familias y personas que las necesitan para vivir, sino ricos extranjeros como en Baleares o Málaga y grandes propietarios y fondos de inversión que compran a veces miles de casas para hacer negocio. Y a ellos sí les interesa que el precio suba porque precisamente ese es el negocio" ha dicho.

Sin embargo, la realidad es que, según los datos de los Notarios, las operaciones efectuadas por extranjeros representaron solo el 19,3% del total de compraventas en este primer semestre, situándose levemente por debajo del peso alcanzado en el primer semestre de 2024 (20,3%) y claramente inferior al observado en el primer semestre de 2023 (21,3%).

Además, las compraventas realizadas por este perfil de comprador se concentraron en la Comunidad Valenciana, con 11.025 operaciones (39,6%); Andalucía, que ocupó la segunda posición con 6.733 (24,2%), seguida de Islas Canarias (2.666; 9,6%). Otro detalle es la nacionalidad de comprador, que provenía en primer lugar de Reino Unido, con 5.731 operaciones (8,1% del total), seguido de Marruecos con 5.654 (7,9%) y Alemania con 4.756 (6,7%). ¿Conocerá estos datos Montero?

"Para eso existen las expropiaciones"

La eurodiputada se siguió preguntando "¿por qué dicen que la solución a la crisis de viviendas es construir?" Según su teoría, no hay que construir más, sino expropiar. "No hay que construir más. Hay que prohibir comprar a quien no vaya a usar las casas para vivir y coger las miles de viviendas que acaparan los grandes propietarios y fondos buitres y decirles la mitad de tus viviendas para alquiler social. Que para eso somos el Gobierno y para eso existen las expropiaciones".