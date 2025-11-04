El apagón dispara la electricidad generada por gas, que bate récords en octubre

El funcionamiento "reforzado" del sistema eléctrico, limitando la penetración renovable respecto al día en que España se apagó durante horas, sigue notándose en los costes y también en el peso de las energías convencionales frente a eólica y fotovoltaica.

Como consecuencia de la prudencia de Red Eléctrica, que por otra parte sigue negando que la falta de energía síncrona tuviera que ver con lo que ocurrió, la nuclear, la hidroeléctrica y sobre todo los ciclos combinados (gas) tienen más peso, lo que ha llevado a un incremento en el precio final de la energía y a un cambio significativo en el mix eléctrico.

Buena muestra de ello es lo ocurrido el pasado mes de octubre, cuando por primera vez desde septiembre de 2023 el gas se situó como la principal fuente de generación de electricidad con un 23,5 por ciento. La aportación del gas se disparó un 80,4 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, según un informe del Grupo ASE.

El mayor peso de los ciclos combinados está vinculado a la bajada en la generación nuclear, forzada por tres paradas programadas por recarga: Cofrentes, Almaraz II y Vandellós II. Si habitualmente ascienden al 20 por ciento del mix, el mes pasado se situaron en un 16,98 por ciento, unos datos que adelantan lo que ocurriría en caso de que España renunciara a esta fuente de energía. Por otro lado, también bajaron la generación hidráulica, con una caída del 20,3 por ciento y la eólica, con una caída del 21,9 por ciento por factores climatológicos y también por las restricciones del sistema y los precios cero en algunos momentos del día. Aunque aumentó la producción fotovoltaica, en conjunto la generación renovable cayó un 8 por ciento.

El informe destaca cómo en lo que va de año, los ciclos combinados han incrementado su producción un 33 por ciento, en especial desde el apagón. Por otro lado, también destacan cómo se mantienen altos los costes del sistema, que estiman en 17,89 euros por MWh, un 58 por ciento más elevados que el mismo mes del año pasado.

Si se compara el periodo entre enero y octubre, este año se han situado en 16,59 euros por MWh de media frente a los 11,53 euros/MWh del año pasado. "Todo apunta a que esta política operativa de Red Eléctrica se mantendrá en los próximos meses, o incluso en los próximos años", afirman los expertos, que también alertan de una bajada en la demanda del 0,5%, una circunstancia que junto a los bajos precios puede desincentivar la inversión.