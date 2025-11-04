Sube el paro y bajan los contratos: las claves de los malos datos de empleo de octubre

Los datos de paro del mes de octubre son malos datos, más allá de que el Gobierno quiera presumir de los datos iniciales, porque una vez que se analizan en profundidad se ve que se confirma el deterioro del mercado laboral de los últimos meses. Los datos son los siguientes:

Sube el paro y baja el número de contratos

El paro sube en 22.101 personas en términos intermensuales.

Por su parte, los contratos bajan un 1,08% interanual, y en el caso de los contratos indefinidos, bajan un 3,16% interanual.

De hecho, España sigue liderando, tristemente el desempleo en la UE, con la mayor tasa de paro (10,5% según el último dato publicado, casi el doble que la media de la UE).

Por su parte, el desempleo entre los jóvenes sigue aumentando, y lo hace en 10.082 personas, por tercer mes consecutivo, que empeora el ya de por sí mal dato de desempleo juvenil, en el que, lamentablemente, sigue siendo, con un 25%, el más elevado de la UE, triste liderazgo que ha recuperado.

Además, en términos interanuales se contempla una desaceleración en el comportamiento de paro y afiliación, de manera que el dato interanual de paro registrado es el quinto peor de un mes de octubre de los últimos doce años. El dato interanual de afiliación es el tercero peor de un mes de octubre de los últimos once años.

Esa subida del paro intermensual es de 22.101 personas.

En términos interanuales el paro baja en 158.288 personas, que es el quinto peor mes de octubre interanual de los últimos doce ejercicios.

Además, si no se comporta peor se debe a que Andalucía lidera la bajada de paro interanual, con 52.515 parados menos.

Si ya se notaba en los últimos meses una cierta desaceleración en el mercado laboral, en los meses de agosto y septiembre dicha desaceleración fue ya muy intensa en términos interanuales, pese a la temporada de verano, favorable al mismo, especialmente en agosto, desaceleración que se confirma en octubre, con los presentes datos.

El paro, baja en la construcción (-2.121); y aumenta en servicios (+18.496), el sector más importante de la economía; industria (+1.148), el segundo sector en importancia de la economía; y agricultura (+1.270). El grupo "sin empleo anterior" aumenta en 3.308 personas.

Sube el desempleo femenino en 11.561 personas y el masculino sube en 10.540 personas.

El paro entre los jóvenes (menores de 25 años) sube en 10.082 personas, de manera que lidera la tasa paro juvenil con el 25%, además de ser el séptimo país de la UE con más porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan y el primero con más porcentaje de población infantil en riesgo de pobreza.

Adicionalmente, España tiene, como decimos, la mayor tasa de paro de la UE, con un 10,5%, casi el doble que la UE.

Los contratos caen un 1,08% interanual y los contratos indefinidos lo hacen un 3,16% interanual.

Además, más de la mitad (un 59,42%) de los contratos indefinidos del mes son o a tiempo parcial o fijos-discontinuos, casi un punto y medio peor que el dato de agosto.

Del mismo modo, el dato intermensual de afiliación a la Seguridad Social sube en octubre en 141.926 afiliados. Si, además, el empleo no se comporta peor intermensualmente es gracias a que Madrid lo impulsa, que lidera con 49.445 afiliados.

Por su parte, el dato interanual es el tercer peor de los últimos once años en un mes de octubre.

Madrid lidera el dato interanual de afiliación, con 102.136 afiliados nuevos.

Además, de esos afiliados interanuales creados, 83.824 son nuevos empleos públicos, no creados por la actividad económica productiva del mercado, con lo que cada vez la creación de empleo va dependiendo más del empleo público.

Además, el último día de mes se perdieron 191.234 afiliados en octubre, casi cuatro veces más de lo que se destruía el último día del mes de agosto y en la misma línea en que se destruyó en septiembre.

Por otro lado, el dato intermensual de afiliación de autónomos refleja un aumento de 9.142 autónomos.

Desde febrero de 2020 hay 34.358 empresas menos.

Sigue habiendo 12.765 trabajadores en ERTE.

Dato final de paro registrado: 2.443.766 parados.

Dato final de afiliación a la Seguridad Social: 21.839.592.

Por tanto, el dato, analizado, no es bueno, sino coyuntural:

Sigue siendo la peor tasa de paro de la UE.

Sube con fuerza el paro juvenil, siendo, de nuevo, la peor tasa de paro juvenil de la UE.

Aumenta el paro de manera importante en términos intermensuales.

El dato interanual de paro es el quinto peor octubre de los últimos doce años.

Los contratos caen interanualmente, tanto el total de ellos como los indefinidos.

Casi el 60% de los contratos indefinidos son a tiempo parcial o fijos-discontinuos, lo que refleja la menor calidad del empleo.

La Seguridad Social interanualmente se ralentiza en los últimos once años en el mes de octubre, siendo el tercer peor registro de ese período en este mes.

El empleo público cada vez más impulsa el aumento de afiliación, en detrimento de la economía productiva, empleo que no es fruto de un crecimiento sostenible, sino sostenido.

La bajada de paro interanual y el aumento de empleo intermensual e interanual es liderado por regiones gobernadas por el PP.

La economía española necesita una flexibilización del mercado de trabajo, no poner trabas que dificulten la contratación, como la pretendida reducción de jornada, que sólo puede provocar el cierre de empresas por no soportar el aumento de costes. El Gobierno haría bien en flexibilizar el mercado laboral para que se incrementase el empleo de verdad, que no fuese un mero reparto, que es lo que sucede en la actualidad.

Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, del CES Cardenal Cisneros y Director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.