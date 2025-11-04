Los loteros plantean cambios drásticos en la Lotería de Navidad

Las administraciones de lotería, uno de los pilares del juego público en España, atraviesan una etapa de creciente incertidumbre económica. La inflación, la digitalización y el estancamiento de las comisiones están reduciendo la rentabilidad de un negocio que depende, en gran medida, de un único evento anual: el Sorteo Extraordinario de Navidad. Ante esta situación, la Agrupación Nacional de Administradores de Loterías (ANAPAL) alerta sobre la vulnerabilidad del sector y reclama a Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) una actualización urgente de precios, comisiones y premios para garantizar la sostenibilidad del canal físico de ventas.

Durante septiembre de 2025, ANAPAL ha realizado una encuesta entre 283 administraciones de lotería de toda España, recabando 9.364 respuestas válidas. El estudio ha tenido como objetivo "analizar la situación del sector desde el punto de vista económico, operativo y estratégico", así como conocer las principales reivindicaciones del colectivo. Según el informe, el 52,7 % de las administraciones ha declarado que sus beneficios han disminuido, mientras que solo el 8,1 % los ha incrementado y un 40,3 % los mantiene, aunque esto "no siempre implica estabilidad real". En conjunto, más de la mitad del sector se encuentra en retroceso o estancado.

Una de las conclusiones más destacadas es que el Sorteo Extraordinario de Navidad no es una campaña más: "El sorteo de Navidad es el corazón financiero del año. La viabilidad de una administración de lotería depende de cómo salga esa campaña", ha señalado el presidente de ANAPAL, Borja Muñiz. La encuesta ha revelado que el 67 % de las administraciones afirma que dicho sorteo representa entre el 40 % y el 80 % de sus ventas anuales, y en muchos casos un porcentaje similar de beneficios proviene de ese mismo evento.

Pese a esa alta dependencia, la comisión que reciben los loteros por la venta del décimo de Navidad está fijada entre el 4 y el 4,5 %, mientras que los demás sorteos de Loterías y Apuestas del Estado se comisionan al 6 %. "Nos parece muy injusto que, de los 103 sorteos de Lotería Nacional, 102 se comisionen al 6% y el de Navidad al 4,5%", Muñiz ha explicado que esta diferencia penaliza al canal físico y deteriora la rentabilidad real.

La propuesta: subir el precio y los premios

Para revertir esta situación, los loteros piden elevar el precio del décimo de Navidad de 20 € a 25 €, y al mismo tiempo aumentar la cuantía de todos los premios, incluida la pedrea. Actualmente, el primer premio está dotado con 4 millones de euros por serie (400.000 € por décimo). El coste de esta medida para SELAE se estima en 52 millones de euros, frente a unos beneficios anuales que rondan los 2.400 millones. Los loteros recuerdan que el precio del décimo lleva "congelado" 23 años: "Desde hace 23 años el precio del décimo está congelado. Todo ha subido menos la lotería", ha recordado el presidente de ANAPAL.

Desde 2022, el precio de los décimos del Sorteo de Navidad se mantiene en 20 euros. La asociación señala que hasta 2011 los premios no estaban sujetos a impuestos y recuerda que, entre 1970 y 1991, el coste del décimo pasó de 1.000 a 3.000 pesetas, un incremento proporcionalmente mucho más elevado que la subida que ahora plantean.

Comparativa del Gordo de la Lotería a lo largo de los años.

La pandemia, la inflación y el avance de los canales digitales han deteriorado el negocio tradicional: "La rentabilidad se está desmoronando. Para ganar lo mismo, hay que vender tres veces más." El presidente ha afirmado este deterioro, y ha añadido que "el público físico va disminuyendo en beneficio de los canales digitales, y eso nos genera competencia con nuestra propia casa." Solo el 15,5 % de las administraciones se consideran "rentables y con margen de crecimiento", mientras que un 44 % está en situación de alerta, de los cuales el 15,3 % reconoce estar directamente en riesgo de viabilidad.

El problema no solo afecta al décimo de Navidad: los loteros también demandan un aumento de precio en el resto de los sorteos de Lotería Nacional. Se propone que el boleto ordinario de jueves pase de 3 € a 6 €, y el de sábado de 6 € a 10 €. Este ajuste, según Muñiz, ayudaría a compensar el alza de costes, los gastos asociados a la venta física (personal extra, seguridad, gestión de cobros, horarios ampliados) y la creciente presión del canal online.

Una relación complicada con SELAE

El sondeo revela también que la relación entre los puntos de venta y SELAE tiene nota baja: "Solo dos de cada diez encuestados aprueban la relación con SELAE", ha señalado Borja Muñiz. Las administraciones denuncian que la competencia digital de SELAE y la ausencia de apoyo institucional al canal físico agravan la situación. La respuesta media sobre la perspectiva de negocio para 2025 fue de 6,4 sobre 10, lo que indica una visión moderadamente optimista, pero sin seguridad clara.

El dato más alarmante quizá sea que "una de cada dos administraciones ha perdido beneficios este año", Jorge Anta, vicepresidente de ANAPAL, ha advertido sobre esta situación. Este nivel de deterioro, junto a la elevada dependencia del sorteo de Navidad, refuerza la necesidad de adoptar medidas estructurales para garantizar la sostenibilidad del canal físico de ventas. El colectivo —que representa a más del 25 % de los puntos de venta en España— exige una acción inmediata para evitar que el modelo tradicional se resquebraje. "97 de cada 100 loteros apoya la subida de la comisión al 6%", ha confirmado Muñiz.