Los vehículos con etiqueta B comenzarán a sufrir restricciones en 2026

Con la excusa de reducir las emisiones, pero tratando de restringir la movilidad de los ciudadanos, la persecución a los vehículos de combustión avanza con paso firme. Tras haber puesto en marcha en el año 2016 el sistema de clasificación del distintivo ambiental de los vehículos, los Ayuntamientos han ido implementando cada vez más restricciones a la utilización del vehículo privado por parte de los ciudadanos.

De hecho, tal y como se establece en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, los municipios de más de 50.000 habitantes, además de las localidades de más de 20.000 habitantes que "superen los valores límite de los contaminantes", se han visto obligados a implementar las conocidas como zonas de bajas emisiones antes del año 2023.

Así las cosas, a partir del año 2026 los vehículos con el distintivo ambiental B comenzarán a sufrir nuevas prohibiciones dentro de estas zonas de bajas emisiones que la ley define como "el ámbito delimitado por una Administración pública (...) en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos (...)".

Acceso con etiqueta B

Como detallan desde el Real Automóvil Club de España (RACE), desde el año 2024 los vehículos con etiqueta B pueden circular dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero sólo pueden acceder a la ZBEDEP Distrito Centro de Madrid si se aparca en un párking público. Asimismo, esta organización explica que desde junio de este año los vehículos con etiqueta B sufren restricciones en las horas en las que se activa la ZBE en Bilbao.

Por otra parte, tal y como recoge RACE, el próximo año los coches que cuentan con etiqueta B no podrán circular en Cataluña en los municipios que cuenten con más de 50.000 habitantes cuando se superen ciertos niveles de contaminación. De hecho, la región ha previsto que para 2028 estos vehículos no puedan entrar en una ZBE. Del mismo modo, en Palma de Mallorca los vehículos con el distintivo B tendrán limitado su acceso a la ZBE de Palma de Mallorca.

En 2027 comenzarán a aplicarse restricciones sobre la movilidad de los coches con etiqueta B también en Málaga, donde se restringirá el acceso de estos coches a la ZBE. Ya para 2028 será Bilbao la ciudad en que se apliquen nuevas restricciones sobre los coches con este distintivo ambiental en las ZBE.

Restricciones en Cataluña

En el caso de Cataluña, la Generalidad ya ha elaborado su Plan de calidad del aire horizonte 2027, donde se detalla que en los municipios de más de 50.000 habitantes las restricciones de acceso a las ZBE afectarán a todos los vehículos sin etiqueta. Además, se establece que "antes del 1 de enero de 2028, las restricciones de acceso a las ZBE deben incluir todos los vehículos con etiqueta B", al mismo tiempo que "antes del 1 de enero de 2026, las restricciones de acceso a las ZBE deben incluir los vehículos diésel con etiqueta B, cuando se active el nivel 1 reforzado o el nivel 2 del Plan de acción a corto plazo para el contaminante NO2".

Por otra parte, esta normativa fija que, en los municipios de más de 20.000 habitantes, las restricciones de acceso a las ZBE deben incluir todos los vehículos sin etiqueta antes del 1 de enero de 2026. Del mismo modo, se detalla que "antes del 1 de enero de 2028, las restricciones de acceso a las ZBE deben incluir todos los vehículos diésel con etiqueta B, cuando se active el nivel 1 reforzado o el nivel 2 del Plan de acción a corto plazo para el contaminante NO2".

Recordemos que, como refleja la DGT, tienen etiqueta B, de color amarillo, los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006. Asimismo, la institución informa de que no tienen etiqueta los vehículos que no cumplen con "los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio".