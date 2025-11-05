El Gobierno propone una nueva subida salarial a los funcionarios con una parte fija y otra variable

Este miércoles ha comenzado la negociación del sueldo de los funcionarios con una reunión con los representantes de CCOO, UGT y CSIF. A este respecto, desde Función Pública trasladas que, además de mejoras retributivas para los empleados públicos, quieren incluir otras medidas organizativas "que repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía".

En este sentido, la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha asegurado que el Gobierno tiene la intención de firmar un nuevo acuerdo para los años 2026, 2027 y 2028 que incluya subidas salariales para los empleados públicos vinculadas a un componente fijo y otro variable. Cabe recordar que el último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024 y contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable.

Al respecto, la secretaria de Estado ha detallado que "queremos caminar junto a las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, que ofrezca servicios de atención personalizados, que diseñe políticas públicas que mejoren la vida a la ciudadanía y que esté mejor preparada para afrontar la innovación y la adaptación a la doble transición, digital y verde". Del mismo modo, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha asegurado posteriormente que la primera reunión, celebrada hoy, no ha estado "nada mal". De hecho, ha destacado que la propuesta de Función Pública es una fórmula de negociación "ágil" y "rápida".

Así las cosas, Función Pública no ha concretado una cifra para subida salarial. No obstante, UGT y CSIF han pedido que el incremento salarial del año 2025 esté "bien diferenciado", además de que sea con carácter retroactivo desde enero. "Este tiene que ser un acuerdo no solamente para los tres millones y medio de empleados y empleadas públicas, sino para los servicios públicos y para la ciudadanía de este país", ha defendido la secretaria general de UGT Servicios Públicos.

Descongelar la negociación

Con todo, la reunión de este miércoles ha servido, sobre todo, para descongelar la negociación después de que la semana pasada los funcionarios se movilizaran en toda España y ante la posibilidad de que los sindicatos pudieran convocar una huelga general en diciembre. Por ello, desde el Gobierno subrayan que Función Pública ha acordado hoy con los sindicatos un calendario de reuniones para avanzar en las negociaciones con el fin de elaborar un texto que, finalmente, pueda ser llevado a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

En este contexto, Francisco Lama, secretario Nacional de Acción Sindical de CSIF, asegura que el 19 de noviembre habrá una propuesta económica por parte del Ministerio de Función Pública. De este modo, incide en que desde CSIF quieren que la subida salarial corrija, al menos, el IPC de 2025 y que, además, incluya fondos adicionales para corregir la desigualdad retributiva entre administraciones y recuperar poder adquisitivo.