El Gobierno recurre a otro préstamo ficticio de 10.000 millones para poder pagar la extra de las pensiones

Dado que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados, el Gobierno va a conceder a la Tesorería General de la Seguridad Social un préstamo de 10.000 millones de euros para hacer frente a la paga extraordinaria de las pensiones de noviembre, como hiciera ya en 2023. Así lo ha confirmado este martes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, en la rueda de prensa en la que se han presentado los datos de paro y afiliación de octubre.

Concretamente, Suárez ha detallado que esta decisión se aprobó hace dos semanas en el Consejo de Ministros. "Esto forma parte, digamos, de lo que ya estaba previsto en la Ley de Presupuestos del año 2023, que es perfectamente coherente con una mejora de la situación financiera de la Seguridad Social", ha indicado, señalando que "el hecho de que necesitemos un préstamo no significa que las cosas vayan peor, más bien lo contrario, las cosas van mejor".

De esta forma, Suárez ha subrayado también que la "hucha de las pensiones" terminará este año por encima de los 14.000 millones de euros. En este sentido, ha defendido que los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social demuestran que las cotizaciones sociales crecieron casi un 7%, con casi 8.400 millones más de lo recaudado por estas fechas el año pasado. "Veníamos de unos niveles de desequilibrio del sistema por encima del punto y medio de PIB y el año pasado esto se redujo hasta medio punto de PIB", ha aseverado al respecto.

En cualquier caso, lo cierto es que este préstamo anunciado por el Gobierno es ficticio, puesto que no será devuelto por la Seguridad Social. Aunque en la disposición adicional tercera de la ley de PGE de 2023 se indique que este tipo de préstamos "no devengarán intereses y su cancelación se producirá en un plazo máximo de diez años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su concesión", nunca se devolverán, dado que será refinanciado con un plazo similar cuando sea necesario.

Nuevas cuotas de autónomos

No obstante, el Gobierno parece no tener mucha prisa por negociar con los autónomos las cuotas que deben pagar. De acuerdo con lo expresado por el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, que ha sido preguntado por las negociaciones con los autónomos sobre las nuevas cotizaciones del RETA, el Gobierno no tiene una fecha establecida para la próxima mesa, indicando que ahora es el "momento" de los autónomos tras la última propuesta de la Seguridad Social para 2026.

A este respecto, cabe recordar que la Seguridad Social ha propuesto para el año 2026 congelar las cuotas de los autónomos cuyos ingresos se encuentren entre los 670 y los 1.166,7 euros al mes, incrementando en cambio el resto de cuotas entre 2,91 y 14,75 euros cada mes.

Desastre en la Seguridad Social

A pesar del triunfalismo del Gobierno, lo cierto es que las cuentas de la Seguridad Social son un desastre. En este sentido, cabe subrayar que, aunque el Secretario de Estado se felicitara de que terminará 2025 por encima de los 14.000 millones de euros lo que denominan "hucha de las pensiones", la Seguridad Social y el sistema de pensiones se basan, de entrada, en el reparto de las cotizaciones actuales, no de lo que pagaron en su momento quienes son ahora pensionistas.

No obstante, la hucha de las pensiones no es sólo una farsa porque no se basa en el ahorro generado por los trabajadores a lo largo de los años. El mayor problema que pone en riesgo la estabilidad de este sistema a día de hoy es el agujero que se ha generado, que obliga a financiar las pensiones actuales con los recursos de los Estado y no sólo mediante las cotizaciones. Como hemos publicado en Libre Mercado, los ingresos del sistema de pensiones sólo cubren el 75% del gasto anual, por lo que el déficit del sistema sería de 51.000 millones anuales sin las transferencias del Estado.

Así las cosas, de acuerdo con los datos publicados por el Gobierno, en el mes de septiembre las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascendían a 42.805 millones de euros. Así, la partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, que suma un total de 38.927 millones. De este modo, si consideramos que para septiembre de 2024 las transferencias recibidas por la Seguridad Social sumaban 36.262 millones de euros, vemos que el incremento ha sido del 18%.

Con todo, en septiembre el gasto total de la Seguridad Social superaba los 160.000 millones de euros. Concretamente, la Seguridad Social detalla que "las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 160.984 millones, un 6,6% más que en el mismo periodo de 2024", incidiendo en que esta cifra representa un 94,2% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. Así, el Gobierno explica que la mayor partida corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, a la que se destinaron 147.244 millones de euros tras un incremento del 6,2% en comparación con el año anterior.