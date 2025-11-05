La Agencia Internacional de la Energía proclama el comienzo de una "edad dorada" nuclear mientras España rema en contra

Este martes arrancó en París el principal salón mundial dedicado a la energía nuclear, que contó en su inauguración con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Faith Birol. Ante los participantes, Birol aseguró que este tipo de energía está entrando en una "edad dorada", en alusión a la multiplicación de proyectos en todo el mundo y al hecho de que todos los países con potencia nuclear operativa están optando por ampliar o prorrogar su parque y a que otros países están intentando instalar nuevos reactores. La excepción mundial es España, convertida hoy en el único país, tras el apagón alemán, que renuncia a sus reactores en medio de una ola en dirección opuesta.

Ante los participantes de la sexta edición bianual de este salón mundial de la energía nuclear para uso civil, que cuenta este año con 80 países y un millar de expositores, Birol ha señalado: "Hace cuatro años me atreví a decir que la energía nuclear iba a regresar y os puedo asegurar que ahora está de vuelta. Hay mercado, demanda, tecnología. Estamos entrando en la edad dorada de la energía nuclear gracias a todos vosotros".

El turco ha estado acompañado del argentino Rafael Grossi, secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA): "Dos años después del histórico reconocimiento durante la COP28 del indispensable papel de la energía nuclear y el compromiso de triplicar la capacidad global para 2050, estamos viendo claros avances", se ha felicitado el diplomático. En el salón están previstos unos 25.000 visitantes esperados, un 30 % más que la última edición de 2023.

Para Grossi, "el sector está mostrando una vuelta al realismo a medida que los países intensifican los programas existentes, lanzan nuevas iniciativas y actualizan las regulaciones para satisfacer las futuras necesidades energéticas".

En el acto inaugural del WNE de 2025, también ha estado el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure. Su país tiene a la energía nuclear como principal fuente de su mix con 56 reactores y planes para ampliarlo aún más. En el foro, Lescure se ha felicitado por este nuevo rumbo mundial y ha animado a seguir invirtiendo en innovación.