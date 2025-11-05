La Comunidad Valenciana avisa de que el cierre nuclear es hoy por hoy "energéticamente inviable"

A unos días de la celebración del Foro Energía de Libertad Digital, Manuel Argüelles, director de Energía y Minas del Gobierno valenciano, repasa en una entrevista en Libre Mercado los principales retos energéticos de la región y las oportunidades que se abren para la Comunidad Valenciana en los próximos años.

-¿Qué fuentes de energía renovable considera prioritarias para su comunidad autónoma y qué objetivos concretos de capacidad instalada se han fijado para los próximos 5 años?

El objetivo prioritario de la Generalitat en materia energética, dado que nuestra comunidad presenta una alta dependencia energética de otras regiones —actualmente del 42%—, es incrementar la generación a partir de recursos propios, estableciendo objetivos concretos en función de los recursos disponibles.

Por ello, en la Estrategia Energética de la Comunidad Valenciana, aumentar la generación de energía renovable es esencial a corto y medio plazo, ya que constituye una pieza fundamental de la política energética de la Generalitat.

En este sentido, apostamos por todas las tecnologías renovables, poniendo un foco especial en la energía solar fotovoltaica y la eólica, por tratarse de recursos naturales abundantes en nuestro territorio, basarse en tecnologías maduras y contar con una regulación sobre la que estamos trabajando intensamente para agilizar su desarrollo.

Asimismo, estamos impulsando el aprovechamiento del biogás, la biomasa y el hidrógeno verde, así como el almacenamiento energético, que consideramos una herramienta clave no solo para favorecer el despliegue de todas las energías renovables, sino también para mejorar el control del sistema eléctrico y contribuir a la estabilidad de los precios en las horas sin generación renovable.

-En relación a los data centers, ¿qué ventajas competitivas ofrece su territorio frente a otras regiones y qué infraestructuras energéticas específicas están desarrollando para este sector?

Este sector en auge es sin duda un sector interesante. Tiene unas necesidades energéticas muy concretas, elevadas y ha de ser entendida como industria electrointensiva con todo lo que ello representa. Por ello, es fundamental analizar los proyectos de manera muy rigurosa, su ubicación y convivencia con otras industrias y establecer zonas que sean apropiadas para garantizar también otros desarrollos industriales.

-¿Cuál es el plazo medio actual para la autorización de proyectos energéticos en su comunidad y qué reformas administrativas concretas tienen previstas para agilizar estos procesos?

Cuando llegamos a la Generalitat la situación era de un enorme retraso, con centenares de expedientes atascados y unos plazos de tramitación en torno a 4 ó 5 años.

Hay que recordar que en los 8 años anteriores, frente a los miles de megavatios que se instalaban en otras comunidades autónomas como Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón o Extremadura en la Comunidad Valenciana apenas se instalaron 100 MW. Incluso autonomías más pequeñas o insulares como Murcia y las Baleares instalaron más potencia en renovables que la Comunidad Valenciana.

Encontramos centenares de expedientes atascados y unos plazos de tramitación de 4 ó 5 años

Cambiar esta situación es nuestra máxima prioridad y la Generalitat está trabajando desde el primer momento para dotarnos de un nuevo marco que acorta plazos, elimina trabas, digitaliza procedimientos y aporta seguridad jurídica, sin renunciar al rigor ni a la sostenibilidad. Simplificación de procedimientos, coordinación entre administraciones y por una seguridad jurídica son los pilares esenciales en los que se sustenta esta transformación.

Hemos introducido instrucciones específicas para simplificar la instalación de sistemas de almacenamiento con baterías, para agilizar modificaciones de proyectos fotovoltaicos y para acelerar la tramitación administrativa de las instalaciones eléctricas, entre ellas los puntos de recarga y estamos preparando nuevas medidas orientadas a facilitar un despliegue más ágil y eficaz de la infraestructura eléctrica de recarga en todo el territorio valenciano.

La Generalitat está trabajando de forma intensa para reducir los plazos administrativos mediante la digitalización de procedimientos, la mejora de la coordinación entre departamentos y la incorporación de entidades colaboradoras externas que ayuden a la administración en la revisión documental.

El objetivo es crear un entorno favorable para la inversión y para el desarrollo de proyectos energéticos que permitan avanzar hacia un modelo descarbonizado y competitivo.

Ya hemos pasado de 490 megavatios instalados de energía solar fotovoltaica a haber autorizado cerca de 2.000MW que ya se encuentran en construcción y en un año serán una realidad. Con el máximo respeto municipal y medio ambiental, pero avanzando con decisión para dejar de ser la última comunidad de España, pese a nuestro potencial.

-¿Qué mecanismos de coordinación han establecido entre diferentes consejerías y administraciones locales para evitar bloqueos burocráticos en proyectos energéticos?

Es crucial para agilizar los expedientes un trabajo conjunto porque se ven involucrados distintos departamentos, distintas consellerias y distintas administraciones. Venimos de una etapa de evidente falta de coordinación y comunicación, que sin duda es, en buena parte, responsable del atasco de expedientes que encontramos al llegar, en 2023.

Manuel Argüelles Linares, director general de Energía y Minas de la Generalidad Valenciana

Por ello, hemos puesto en marcha diversos grupos de trabajo y canales para favorecer al máximo una comunicación fluida y constante, así como la colaboración y coordinación entre los distintos departamentos y administraciones en las distintas fases de tramitación de los proyectos energéticos.

-¿Cuál es la posición de su gobierno autonómico respecto al cierre de las centrales nucleares ubicadas en su territorio, considerando la tendencia europea de mantenerlas operativas?

Nuestro gran objetivo es alcanzar la soberanía energética porque no podemos permitirnos seguir atados a fuentes externas e inestables. Hoy, nuestra dependencia del exterior es del 42,9 %, y llegaría casi al 73 % si no contáramos con la central nuclear de Cofrentes.

En un contexto en el que el Gobierno de España, con el abandono de la energía nuclear, parece tomar el camino contrario al del resto de países del mundo, debemos recordar que muchas naciones están incluso instalando nuevas centrales o reconsiderando sus cierres programados.

Sin embargo, el informe Draghi ha señalado con claridad lo indispensable que resulta contar con todas las soluciones energéticas disponibles para acelerar la descarbonización. En este sentido, la energía nuclear no debe competir con las renovables como la solar, la eólica o el hidrógeno verde, sino complementarlas de forma adecuada.

Hemos impulsado un frente común con el tejido empresarial valenciano para prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes

Este contraste debe servirnos de reflexión: no podemos dar la espalda a una fuente de energía que, además de ser segura y libre de emisiones, aporta estabilidad, independencia y robustez a nuestro suministro energético.

Con este convencimiento, hemos impulsado un frente común con el tejido empresarial valenciano para prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030, mientras no haya una alternativa energética adecuada y asequible.

Y por ello, la central nuclear de Cofrentes constituye un pilar fundamental de la Estrategia Energética de la Comunitat Valenciana.

-Tras el apagón del 28 de abril, ¿qué medidas de refuerzo de la red eléctrica y garantía de suministro consideran necesarias y/o urgentes? Cómo califica la posición del Gobierno y de Red Eléctrica? Cómo es la interacción con ambas instituciones?

Lo primero que debe entenderse es que en un país con un modelo energético en proceso de transición radical, en un país con las peculiaridades de España-con escasas comunicaciones con Europa y norte de África- debe existir un código de red mucho más desarrollado y adaptado a la realidad. Se lleva años trabajando en este nuevo modelo y no debería haberse demorado este desarrollo. Estos códigos de red "de ultima generación" ya están operativos en Texas o en el sur de Australia donde ya tuvieron problemas en el pasado cercano.

No se comprende que un país como España tenga un cero y esté sin electricidad durante horas; no puedo ni quiero pensar que esto es normal. No es razonable ni tiene fundamento alguno culpabilizar a las nucleares o a las renovables. Lo que debería haber es un nuevo código de red y una promoción rápida del almacenamiento adaptado a este código de red de forma que las fotovoltaicas tengan la capacidad de aportar inercia sintética con sus inversores y sus baterías así como trabajar todos en estabilidad de tensión, control de frecuencia, disipación de oscilaciones subsíncronas etc etc.

No se comprende que un país como España tenga un cero y esté sin electricidad durante horas

En cuanto a las interacciones, con Red Eléctrica es buena en materia de desarrollo de proyectos, de gestiones puntuales y de trabajo diario, como se demostró durante las horas posteriores a la DANA donde desaparecieron muchas torres de alta tensión y la coordinación fue excelente. Pero una cosa es el día a día, y otra el contacto a nivel Madrid. Con el ministerio la relación es cordial pero quizá no lo suficientemente frecuente y cercana.

-¿Cómo equilibran las necesidades de desarrollo industrial energético con los objetivos de descarbonización y las demandas de los movimientos ecologistas?

Con una política energética que apuesta por garantizar un suministro energético capaz de hacer frente con calidad y garantías a los actuales y futuros desarrollos industriales, a través de un modelo energético basado, fundamentalmente, en tecnologías libres de emisiones.

Trabajamos en la descarbonización de la economía y las industrias de la Comunidad están comprometidas con este objetivo, dando importantes pasos en este ámbito. El desarrollo industrial no está en absoluto enfrentado a los objetivos de descarbonización sino al contrario y así lo perciben las industrias, que apuestan por la descarbonización por responsabilidad social corporativa y porque además les protege de oscilaciones de precios derivadas de conflictos geopolíticos, que redundan directamente en precios como el del gas.

Desde la Generalitat estamos a su lado, aumentado la generación de origen renovable, facilitando la transición hacia combustibles como el biogás o el hidrógeno verde, impulsando la electrificación y fomentando una mejor utilización de los recursos energéticos en los procesos productivos mediante la eficiencia energética.

En este último ámbito, los Certificados de Ahorro Energético son pieza fundamental; Ivace+i Energía actúa como gestor autonómico del sistema, validando y registrando las actuaciones. Esto nos permite acompañar al tejido productivo, reforzar la seguridad energética, reducir la dependencia de combustibles externos y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos para quienes invierten en eficiencia.

-¿Qué proyectos de almacenamiento energético (baterías, hidrógeno verde, etc.) están promoviendo para gestionar la intermitencia de las renovables?

La Comunidad Valenciana ha sido pionera en materia de normativa e este ámbito y nuestro objetivo es agilizar la implementación del almacenamiento con renovables porque a nuestro entender, son infraestructuras críticas y necesarias.

Nuestros esfuerzos se dirigen a que allí donde haya una planta fotovoltaica o eólica la entrada de almacenamiento sea algo ágil y rápido, siempre con todas las garantías medioambientales.

En materia de biogás queremos facilitar su implantación donde no resulten molestas, en suelo rustico no urbanizable. De ahí que los planes de tráfico sean claves para su integración municipal, sin olvidar el trabajo conjunto con medio ambiente que permita compatibilizar el desarrollo de estas instalaciones, al igual que con el hidrógeno y la biomasa. Mejorar el impacto ambiental, resolver los problemas energéticos y compatibilizarlo con la implantación es perfectamente viable.

-¿Cómo prevén posicionar a su comunidad autónoma en el contexto europeo de transición energética para los próximos 10 años y qué alianzas internacionales están desarrollando?

La Comunidad Valenciana cuenta con todos los elementos para liderar la transición energética en España, no sólo en la generación de energía mediante fuentes renovables sino para liderar la creación de un tejido industrial asociado al desarrollo de estas fuentes de energía.

Contamos con un tejido empresarial fuerte y referente a nivel mundial, un potencial solar y eólico de primer nivel, y un ecosistema innovador capaz de desarrollar y aplicar tecnologías como el hidrógeno verde o la hibridación de renovables.

Para ello es necesario recuperar el tiempo perdido en fotovoltaica, avanzar en eólica, e impulsar otras tecnologías como biogás, la biomasa, el almacenamiento, el bombeo hidráulico reversible y el hidrogeno verde.

La Comunidad valenciana lo tiene todo para ser ese líder de la transición energética

Para hacerlo posible hemos emprendido una transformación profunda de nuestro marco normativo y administrativo. Apostando por la simplificación de procedimientos, por la coordinación entre administraciones y por una seguridad jurídica que aporte confianza a quienes invierten. La meta es clara: que la Comunidad Valenciana sea un entorno amigable para las energías renovables y un aliado para quienes apuestan por la innovación energética.

Porque entendemos que quien mejor se adapte a este nuevo modelo energético liderará el futuro y la Comunidad valenciana lo tiene todo para ser ese líder dentro del territorio español, lo que no será solo bueno para nuestra comunidad sino para todo el país.

-¿Qué inversiones concretas están realizando para reforzar y modernizar la red de distribución eléctrica autonómica, especialmente en zonas rurales o industriales con mayor demanda prevista?

La energía, especialmente la electricidad, es una pieza esencial en el proceso de reindustrialización y contar con una red eléctrica con capacidad suficiente es imprescindible para poder dar entrada a los nuevos suministros, a proyectos industriales y a los ligados a la descarbonización.

Necesitamos con urgencia más inversión en redes, modernizar y digitalizar infraestructuras, y garantizar estabilidad y fiabilidad en el suministro. Recientemente hemos abordado con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico las necesidades de la Comunidad para reforzar y ampliar la capacidad de las redes eléctricas en el marco del documento de Planificación de las Redes Eléctricas hasta el año 2030, que está elaborando. El borrador recoge proyectos importantes como el eje Valencia Castellon ( L’eliana – La Plana), refuerzos en Sagunto, el eje Aragón-Requena Ayora, y numerosos proyectos de apoyo a distribución, con actuaciones en más de 150 posiciones, incluyendo la construcción de nuevas subestaciones.

Contar con una red eléctrica robusta y dimensionada es condición imprescindible para garantizar la competitividad de nuestras empresas

Aún así queremos ser más ambiciosos y la Comunidad Valenciana va a alegar para defender alguna inversión más no recogida, como el apoyo en Requena a la electrificación de la A3 y el desarrollo de su zona industrial, por ejemplo. Porque contar con una red eléctrica robusta y dimensionada es condición imprescindible para garantizar la competitividad de nuestras empresas, atraer nuevas industrias y hacer realidad la transición energética que necesitamos.

Como fundamental es también establecer mecanismos que agilicen la ejecución de las inversiones previstas en la planificación energética, y así lo hemos trasladado, ya que en muchas ocasiones las infraestructuras eléctricas ven retrasadas los plazos de ejecución debido a la tramitación poniendo en riesgo proyectos industriales y de energías renovables.

-Considerando que la energía nuclear aporta un alto porcentaje de la electricidad de su territorio y un porcentaje significativo del sistema eléctrico nacional, ¿qué plan energético alternativo concreto tiene su gobierno para compensar esa capacidad de generación base ante un posible cierre anticipado? Ha realizado su consejería un análisis de impacto socioeconómico del cierre nuclear, incluyendo la pérdida de empleos directos e indirectos, la afectación a la industria local y las implicaciones para el precio de la electricidad en la región? ¿Qué medidas de transición justa contempla para las comarcas afectadas?

Nuestra estrategia energética se basa en la instalación de energías renovables. Con todo cerrar una fuente de generación libre de emisiones de CO 2 , que aporta el 42% de la energía consumida en la Comunidad es imposible de aquí a 2030 y por ello defendemos prolongar su vida útil, mientras se implantan las medidas de generación renovable y almacenamiento.

El cierre de la nuclear es energéticamente inviable actualmente. Por otra parte, tampoco a día de hoy tenemos conocimiento de algún plan de transición justa, para su cierre. Lo que sí sabemos es que la central nuclear de Cofrentes representa un pilar importante para la economía de la Comunidad Valenciana, tanto por su contribución directa al empleo como por su efecto multiplicador en la actividad industrial y de servicios.

La central nuclear de Cofrentes constituye hoy una pieza esencial del sistema eléctrico español

Su cierre que afectaría a 800 empleos directos estables y 1.000 empleos indirectos, a 1.200 personas contratados en recargas y 150 proveedores de la Comunidad Valenciana y a más de 450 millones de euros invertidos en los últimos 10 años sin contar los impuestos nacionales, autonómicos y locales que se dejarían de percibir.

Pero más allá de nuestro territorio, la central nuclear de Cofrentes constituye hoy una pieza esencial del sistema eléctrico español, no existen razones objetivas que justifiquen su cierre en el horizonte inmediato y, por el contrario, las evidencias indican que prolongar su vida útil es una medida necesaria y responsable.