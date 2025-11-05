Los 10 españoles más ricos de 2025
Forbes ha publicado una lista de 100 personalidades españolas entre las que se encuentran diferentes empresarios y algunas caras nuevas.
Amancio Ortega
Amancio Ortega es el accionista mayoritario de Inditex y a pesar de que la valoración en bolsa del grupo de moda ha caído algo más de un 8% y su patrimonio se haya visto reducido sigue ostentando el puesto del español más rico con 109.900 millones de euros.
Sandra Ortega
La hija de Amancio Ortega es una de las accionistas más importantes de Inditex. Su participación en la compañía la sitúa como la segunda persona más rica de España, así como la primera mujer con un patrimonio de 10.000 millones de euros.
Rafael del Pino Calvo-Sotelo
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino Cavo-Sotelo, se sitúa también este año en el tercer puesto. Además, como principal accionista de la empresa su fortuna ha aumentado este año hasta situarse en los 8.000 millones de euros.
Juan Roig
Juan Roig también se sitúa este año en el cuarto puesto de la lista de Forbes. El presidente de Mercadona ha aumentado su fortuna ese año hasta los 7.900 millones de euros.
Juan Carlos Escotet
El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet sigue consolidado como una de las fortunas más importantes del país con un patrimonio de 6.200 millones de euros.
Tomás Olivo
Olivo es el propietario de General de Galerías Comerciales y este año ha logrado ascender en la clasificación hasta colocarse en sexta posición. Su patrimonio es de 4.600 millones de euros.
Hortensia Herrero
Herrero es propietaria del 27,71% de las acciones de Mercadona y eso le ha valido para escalar este año en la lista hasta la posición número 7 y alcanzar un patrimonio de 4.400 millones de euros.
María del Pino Calvo-Sotelo
La hermana del presidente de Ferrovial es la presidenta de la Fundación Rafael del Pino, que recibe el nombre de su padre. Actualmente es la tercera mujer más rica de España con un patrimonio de 4.200 millones de euros.
Miguel Fluxá Roselló
El presidente Ejecutivo del Grupo Iberostar se encuentra noveno en la lista con un patrimonio de 3.300 millones de euros.
Florentino Pérez
La posición número 10 es para el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez Rodríguez. Su patrimonio asciende a los 3.100 millones de euros.