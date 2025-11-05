El agujero de Ryanair por el tasazo de Aena: no se cubren más de la mitad de los asientos

La guerra entre Aena y Ryanair está empezando a pasar factura a la empresa pública española, ya que no está siendo capaz de cubrir el gran vacío dejado por la aerolínea irlandesa tras los recortes de asientos en aeropuertos regionales de España como protesta por las altas tasas que Aena mantiene en estas instalaciones.

Como ya contamos hace unas semanas en Libre Mercado, Ryanair anunció que recortaría 1,2 millones de asientos ofertados en los aeropuertos regionales de España para el verano de 2026, sumándose al millón de plazas que previamente se habían recortado para el invierno, también en aeropuertos regionales.

Tal y como hemos mencionado, este recorte de asientos se produce como protesta por las altas tasas que la empresa pública española mantiene en los aeropuertos regionales del país. El recorte anunciado por Ryanair para este invierno asciende al millón de plazas, y 600.000 recortes de asientos afectan a la península y 400.000 a Canarias.

Entre las aerolíneas que han incrementado su oferta de asientos para suplir los recortes de Ryanair se encuentra Iberia Express, que anunció un incremento de 30.000 plazas en Canarias entre octubre de 2025 y enero de 2026. La empresa española Vueling también anunció en septiembre que programaría 160.000 asientos extra para un total de 1,5 millones de asientos entre Santiago de Compostela y Tenerife Norte, siendo estos de los aeropuertos que más afectados se vieron por el recorte de Ryanair.

En el caso de Binter, otra empresa española, tiene programadas 984.349 plazas, un incremento del 33% con respecto a 2024, distribuidas entre Canarias, la península y otros destinos internacionales. Este incremento se traduce en 240.000 asientos extra con respecto al año pasado.

Solo se cubrirán el 43% de los asientos recortados por Ryanair

No obstante, ninguno de estos incrementos logra compensar el recorte de un millón de plazas de Ryanair. En cuanto a Vueling, vemos que el incremento es de 160.000 asientos adicionales con respecto a los que anunció en un principio; en el caso de Iberia Express, tenemos que el incremento es de 30.000 plazas, mientras que en el caso de Binter se han aumentado en unos 240.000 asientos con respecto a 2024.

En suma, si no se produce ningún incremento extra en el número de asientos ofertados en las próximas semanas, tan solo se cubrirían 430.000 del millón de asientos recortados por Ryanair para el invierno de 2025-26. Es decir, solo se cubriría un 43% del total de asientos suprimidos por la empresa irlandesa.

El Gobierno está quedando retratado

Estos datos chocan frontalmente con los mensajes optimistas que lanzó el presidente de Aena, Maurici Lucena, el pasado mes de septiembre, cuando dijo que «el vacío que deje Ryanair en algunas rutas regionales será ocupado con el paso de los meses por otras aerolíneas».

Así pues, parece evidente que al Gobierno no le ha salido esta jugada tan bien como le hubiera gustado y que no es tan fácil reemplazar el hueco dejado por Ryanair, por mucho que en su día el ministro Óscar Puente dijera aquello de «a rey muerto, rey puesto» en referencia a los recortes de asientos programados por Ryanair.