Bob Amsterdam: "El modelo tributario español es un sistema depredador"

El abogado Bob Amsterdam ha elevado a 450 el número de casos que su despacho está documentando sobre presuntos abusos cometidos por la Agencia Tributaria española. El jurista internacional, que impulsa desde hace un año una ofensiva legal y diplomática contra la operativa fiscal española, ha confirmado a Libertad Digital que su equipo ha mantenido reuniones con altos cargos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para trasladarles información sobre estas actuaciones y pedir que se evalúe si España está vulnerando garantías fundamentales.

Más allá del frente que está librando en el ámbito de la opinión pública, Amsterdam considera que es preciso activar la revisión de tratados bilaterales España-EEUU, especialmente aquellos referidos a cuestiones tributarias, al entender que nuestro país podría estar vulnerando el debido proceso, la presunción de inocencia o el derecho a la privacidad de los contribuyentes.

"De momento, nos hemos reunido con representantes del Tesoro, hemos suministrado información tanto presencialmente como por carta y vamos a seguir actuando así, porque queremos que la Administración Trump se plantee si España está respetando cuestiones como el debido proceso y la privacidad de los datos. Los afectados de estas malas prácticas son hasta 50.000 estadounidenses que se trasladaron al país ibérico tras la aprobación de la Ley Beckham, pero la lucha contra los abusos de Hacienda es algo que también hacemos en nombre de los ciudadanos españoles que sufren estas malas prácticas".

"Ya tenemos 450 casos y seguimos sumando. Anoche mismo recibimos una carta de un empresario de Barcelona que quiere unirse a nuestro empeño por hacer justicia. Según nos contó, Hacienda destruyó su carrera y le obligó a empezar de cero, tras arruinarle con sanciones, multas y todo tipo de abusos", confesó el jurista.

Amsterdam sostiene que su campaña, inicialmente limitada a sendos anuncios en el Financial Times y The Wall Street Journal, ha derivado en una macro-causa internacional impulsada por el continuo flujo de denuncias que llegan a su despacho. "Cuanto más estudio las notificaciones que recibimos, más evidente resulta el hecho de que se tendió una trampa a miles y miles de contribuyentes que recibieron un certificado para acogerse a la Ley Beckham, se mudaron al país para trabajar y crear riqueza en España y, tras años de aparente normalidad, pasaron a ser víctimas de una cacería", denunció.

"Lo que está funcionando en España es un sistema depredador. Ya es de dominio público, merced a los casos de Cristiano Ronaldo o Shakira, pero es que esto lo sabe cualquier ciudadano de a pie, porque ya es vox populi que el proceder de Hacienda es el de una organización dedicada a exprimir a los contribuyentes, en beneficio directo de inspectores que luego se reparten primas salariales muy importantes, por ejemplo en 2024 se repartieron 282 millones de euros en este tipo de incentivos que, en la práctica, convierten a los inspectores en depredadores", explicó.

"El gobierno de España es incapaz de aprobar presupuestos desde hace tres años, de modo que solamente piensa en recaudar y, para ello, incentiva de forma corrupta a los inspectores. Mientras tanto, los ciudadanos ven que se filtran datos de contribuyentes privados de forma irregular, que toda la familia del presidente del gobierno está salpicada por escándalos de corrupción, que el ex mandatario Rodríguez Zapatero se enriquece haciendo de intermediario para Venezuela o China… Es inaceptable", concluyó.