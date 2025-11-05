España exporta menos fruta y verdura pero factura más

La exportación española de frutas y hortalizas frescas hasta agosto de 2025 se ha situado en 8,2 millones de toneladas, lo que supone un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales procesados por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX). Sin embargo, a pesar de que el volumen exportado se ha reducido, el valor total del sector creció un 7,5%, alcanzando los 13.074 millones de euros.

El descenso se debe principalmente al retroceso en las hortalizas, y en especial al tomate, cuyas exportaciones bajaron un 16%, pasando de 484.849 a 408.989 toneladas. Este producto registró también una caída del 3% en valor, con una facturación total de 730 millones de euros. En conjunto, las hortalizas redujeron su volumen exportado en un 5%, hasta 3,6 millones de toneladas, aunque su valor aumentó un 3%, alcanzando 5.513 millones de euros.

Por el contrario, la exportación de frutas frescas se mantuvo estable en volumen con 4,6 millones de toneladas, pero su valor creció de forma notable, un 11%, hasta los 7.561 millones de euros. Destacaron especialmente la naranja y la sandía, las frutas más exportadas en este periodo. Las ventas de naranja subieron un 11% en volumen (944.431 toneladas) y un 12% en valor (904 millones de euros), mientras que las de sandía aumentaron un 4% en volumen (757.419 toneladas) y un 13% en valor (572 millones de euros).

También mostraron un buen comportamiento las exportaciones de fresa, con 259.966 toneladas (+3%) y 845 millones de euros (+9%), y las de nectarina, que, pese a caer un 4% en volumen (258.614 toneladas), incrementaron su valor un 19%, hasta 478 millones de euros.

Para FEPEX, el crecimiento del valor total de las exportaciones hortofrutícolas enmascara el retroceso de producciones clave para el sector, como el tomate, que continúa con una tendencia descendente tanto en volumen como en valor. La federación atribuye esta situación, en gran parte, a la creciente competencia de países terceros, especialmente Marruecos, cuyas producciones coinciden con las españolas y se benefician de condiciones de producción menos exigentes que las de los productores comunitarios.