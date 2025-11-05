La recaudación de Hacienda sigue marcando nuevos máximos. Así se desprende de los datos publicados por la Agencia Tributaria en su último informe mensual de recaudación tributaria, donde se detalla que en septiembre de este año los ingresos tributarios del Fisco español alcanzaron los 15.896 millones de euros, habiéndose incrementado un 1,5% con respecto a septiembre del año anterior. En este sentido, Hacienda detalla además que los ingresos brutos crecieron un 10,5%.

Por otra parte, el acumulado de los nueve primeros meses del año refleja un incremento de la recaudación neta del 10,1% en comparación con el mismo período del año anterior, habiendo alcanzado los 225.747 millones de euros. Así, la evolución de los ingresos brutos fue similar, aumentando un 10,4% en este período en tasa anual. Con todo, en términos homogéneos, corrigiendo algunos factores como las devoluciones a mutualistas y otras extraordinarias, los ingresos aumentaron hasta septiembre un 11,8%.

Así las cosas, Hacienda detalla en su informe que "en términos generales en septiembre se mantuvieron los rasgos que vienen caracterizando el comportamiento de los ingresos en lo que va de año, en particular el buen comportamiento de las retenciones del trabajo y de los ingresos por IVA, que explican 6,6 puntos del crecimiento de la recaudación", a lo cual se añaden "los buenos resultados que tuvieron las cuotas a ingresar de las declaraciones anuales del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades y el impacto positivo de los cambios normativos".

Últimas reformas fiscales

Cuando la Agencia Tributaria habla del "impacto positivo de los cambios normativos" y de gestión, hace referencia a la aportación en la recaudación de los nuevos gravámenes introducidos. De este modo, Hacienda detalla que "hasta septiembre los cambios normativos y en la gestión aportaron unos ingresos estimados en 5.677 millones", que representan 2,8 puntos del aumento de los ingresos registrado en este período.

Al respecto, el informe de la Agencia Tributaria destaca el impacto positivo que ha supuesto en los ingresos del Fisco el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y el Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de Determinadas Entidades Financieras. En concreto, el conjunto de medidas incluidas en la Ley 7/2024 reportaron unos ingresos de 4.377 millones de euros.

Así, la recaudación derivada del Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de determinadas Entidades Financieras alcanzó los 1.423 millones de euros, mientras que el incremento de los tipos del Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco aportó 263 millones de euros a las arcas del Estado y el impuesto a los cigarrillos electrónicos un total de 19 millones de euros.

En este contexto, las medidas relacionadas con la energía han garantizado unos ingresos de 1.633 millones de euros en los primeros nueve meses del año. De este modo, el incremento del IVA a la electricidad ha reportado unos ingresos de 247 millones de euros, la subida del IVA al gas natural, la madera y los pellets ha supuesto una recaudación de 143 millones en este período.

Asimismo, la recaudación derivada del aumento del Impuesto Especial sobre la Electricidad ha alcanzado los 436 millones. Además, gracias a la recuperación del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, Hacienda ha recaudado 807 millones de euros. En otro orden de cosas, la subida del IVA a los alimentos ha aportado 1.446 millones de euros a los ingresos de Hacienda en lo que va de año.