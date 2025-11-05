Yolanda Díaz y el bolso de lujo de su hija: alega que es "de mercadillo" mientras el Gobierno condena la piratería

La vestimenta de la vicepresidenta segunda del Gobierno siempre da que hablar. No solo por el espectacular cambio de estilo que ha ido experimentando en los últimos años sino, sobre todo, por las altas cantidades de dinero que emplea en prendas de moda, algo no muy compatible con las ideas que defiende de reparto de riqueza. Sin embargo, es su hija Carmela, de trece años, la que lleva semanas en boca de todos tras haber sido captada por las cámaras con un bolso "Tote Bag" de la marca Marc Jacobs (valorado en 250 euros si es de tela o de 500 si es de piel).

Sin embargo, ante la polémica en redes sociales y medios de comunicación, Yolanda Díaz ha explicado este miércoles en una entrevista en Antena 3 que no se han gastado ese dinero, sino que se trata de una falsificación. "Como saben ustedes yo veraneo en Bayona, vamos con mucha frecuencia a Portugal y en este caso mis parientes, las primas de mi hija, le han regalado un bolso que cuesta en la feria de Vila Nova de Cerveira 25 euros". Y por si quedaba alguna duda de que ella no lo ha comprado, Díaz ha querido repetir: "Se lo han regalado sus primitas".

Independientemente de quién haya comprado ese bolso, lo importante es la imagen que proyecta: la de una Vicepresidenta del Gobierno de España que defiende las falsificaciones y con ello, la economía sumergida. Un gesto que el Gobierno tendría que controlar, pues desde hace un año el Ministerio de Industria de Jordi Hereu hace campaña en contra de los productos no originales. "Comprando productos falsos generas un daño real en la sociedad", dice el eslogan del anuncio para remover conciencias entre los que están pensando en comprar una copia de un bolso. Es el primer ejemplo que se pone y se recuerda que comprándolo "se provoca el cierre de negocios y la destrucción de empleo".

Compre o no la ministra de Trabajo bolsos falsos, la realidad es que el mercado laboral español está perdiendo fuerza y en términos interanuales hay una desaceleración en la afiliación, por no hablar de que en el mes de octubre el paro ha aumentado en 22.100 personas, como se publicó en el día de ayer.

Polémica en redes sociales

La polémica del bolso de Marc Jacobs que llevaba la hija de Yolanda Díaz, de tan solo trece años, saltó nada más publicar la prensa la fotografía de ambas. Las redes sociales como X se llenaban de comentarios sobre el nivel de vida de la Ministra. "La hija de Yolanda Díaz con un bolso de 500 euros mientras tú miras los céntimos para ver si te da para una docena de huevos. Cosas chulísimas", "Yolanda Díaz con un jersey de 225 euros y su hija con un bolso de 550, no sé si hablaros de comunismo o de la mona vestida de seda".

La hija de Yolanda Díaz con un bolso de 500 euros mientras tu miras los céntimos para ver si te da para una docena de huevos.

Cosas chulisimas pic.twitter.com/hjeHtf54Pr — DocHollyday7 (@DHollyday7) October 24, 2025

Un nuevo ejemplo no solo de la doble moral e hipocresía de este Gobierno, sino una más de la Ministra que veía algoritmos por la calle, ricos en cohetes espaciales o que no sabía definir exactamente qué era un ERTE.