Amancio Ortega dona 11 millones al Hospital de Parapléjicos

Otra noticia que no le gustará ni a Irene Montero ni a Ione Belarra y por supuesto tampoco a todo Podemos. Esta semana se ha conocido que el Hospital Nacional de Parapléjicos, centro de referencia en España para atención y rehabilitación de lesionados medulares complejos, recibirá de la Fundación Amancio Ortega una donación de 11,4 millones de euros, que se destinarán a "liderar innovaciones" y establecer estándares en "tratamientos avanzados para impulsar el futuro de la medicina, la innovación científica y el bienestar de las personas con lesiones medulares".

La Fundación Amancio Ortega y la Junta de Castilla-La Mancha firmaron este lunes un acuerdo de colaboración para "financiar diez proyectos del Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP) de Toledo, centro nacional de referencia para el tratamiento de lesiones medulares complejas", informó la entidad gallega en un comunicado.

Destacaron "la adquisición de equipos de vanguardia para tratamiento y rehabilitación (sistemas robotizados)", planes de alta formación para profesionales, "nuevas unidades para investigación científica y el desarrollo de un programa de rehabilitación intensivo y personalizado para mejorar la función de la mano en pacientes tetrapléjicos mediante técnicas de estimulación cerebral".

‘La implementación de estos avances permitirá al hospital "mantenerse en la vanguardia de la atención a pacientes, impulsar el futuro de la medicina, la innovación científica y el bienestar de las personas con lesiones medulares", explicó la fundación, que "desarrolla proyectos en los ámbitos de la educación y el bienestar social, a través de la colaboración con instituciones públicas y entidades consolidadas en la atención a personas y colectivos vulnerables". En los últimos años, ha impulsado iniciativas como "la creación del Centro de Rehabilitación Neurológica con la Fundación Nipace en Guadalajara, además de múltiples programas de apoyo sanitario y tecnológico en toda España".

En el acto de la firma, celebrado en la sede de la Fundación en La Coruña, estuvieron presentes el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page Sánchez, y la presidenta de la fundación, Flora Pérez Marcote.

Por su parte, Podemos, la formación de extrema izquierda, no se ha pronunciado sobre la última donación de Amancio Ortega, a quien atacan constantemente a pesar de sus gestos y aportaciones solidarias. Esto viene de lejos, por ejemplo, el pasado año en la dana, el magnate donó cuatro millones de euros para ayudar a los afectados por la riada mortal. ¿Y que hizo Podemos? Llamarle "usurero" y "antipatriota" y afirmar que sus donaciones son "limosna de millonario".