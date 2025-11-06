Con la situación de las redes en España bajo la lupa en un momento en que el objetivo gubernamental es impulsar proyectos de todo tipo basados en la electrificación, Andalucía ha denunciado que los planes de mejora presentados por el Ministerio de Transición Ecológica dejan fuera la gran mayoría de sus peticiones, relacionadas con la atracción de nuevas industrias e infraestructuras.

El análisis técnico de la Consejería de Industria, Energía y Minas sobre la propuesta de planificación de inversiones de la red de energía eléctrica 2025-2030 elaborada por el Ministerio de Sara Aagesen sólo destina a Andalucía un 11,8% de los 8.130 millones contemplados para el conjunto de España, un porcentaje que ven insuficiente atendiendo a criterios como la población (18%), la superficie (17,3%) o el consumo eléctrico (15%). Además, dentro del montante destinado a Andalucía, el Gobierno central sólo ha atendido el 23% de las actuaciones solicitadas. Denuncian que el 60 por ciento de las inversiones totales planteadas para la región plantean resolver carencias del sistema "que no responden a las necesidades específicas de Andalucía ni atienden al desarrollo industrial de la región, sino que dan soporte al funcionamiento de la red de transporte en su conjunto".

El documento gubernamental, según los datos de la Consejería de Industria, recoge sólo 458 millones de euros para acometer nuevas inversiones o actuaciones. El resto, 502 millones, se corresponde con inversiones no ejecutadas de la planificación vigente; de este modo, el 52% de las inversiones del Ministerio para Andalucía se arrastran de la planificación actual.

Córdoba, Cádiz y Málaga, las peor tratadas

De entre los proyectos que se quedan fuera destacan el eje de 400 kV Córdoba-Extremadura (Maguilla-Peñarroya-Lancha), una infraestructura que califican de crítica y esencial para el desarrollo del norte de la provincia de Córdoba y de sus comarcas del Valle del Guadiato y Valle de los Pedroches. Señalan que la región históricamente se ha quedado al margen de inversiones en redes eléctricas y que se trata de "infraestructuras fundamentales para atraer proyectos industriales, crear oportunidades y fijar así población al territorio". Además, avisan de que las carencias más notables se concentran en las provincias de Córdoba, Cádiz y Málaga, donde, en conjunto, apenas se atiende el 10% de las peticiones de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, señalan que las demandas que hizo la Junta para reforzar la integración en el sistema nacional de las provincias de Jaén, Granada y Huelva, con necesidades históricas, sí han sido atendidas con la inclusión parcial de ejes estructurales estratégicos como Huelva-Extremadura, Jaén-Castilla-La Mancha y Granada-Murcia, si bien el Ministerio ha propuesto soluciones alternativas a las planteadas por la Junta de Andalucía, que además suponen un mayor coste.

Un año y siete meses después

Otro de los motivos de queja de la Junta de Andalucía es que la propuesta del Gobierno, que llega "más de un año y casi siete meses después de que Andalucía y el resto de las comunidades autónomas planteasen sus actuaciones prioritarias", sólo incluye 25 de las 111 infraestructuras consideradas necesarias para la región. "En la propuesta estatal para la comunidad andaluza, las actuaciones específicas para dar apoyo a la red de distribución son muy reducidas (de las 30 actuaciones reclamadas por la Junta de Andalucía, sólo se recogen ocho), pese a ser estas inversiones la base para aumentar la electrificación, el aumento de la capacidad para atender nuevos desarrollos, especialmente industriales, la integración de las renovables y mejorar la vertebración del territorio", denuncian. Señalan que el Ministerio "se ha centrado en dar respuesta a las redes ferroviarias y de los consumos en puertos, que son cuestiones de competencia estatal" y deja de atender la propuesta andaluza, necesaria para cubrir demandas industriales concretas y para la generación de renovables.

La propuesta que la Consejería de Industria lanzó a consulta pública y llevó ante Transición Ecológica implicaba la construcción de seis subestaciones, 88 nuevas posiciones y ocho nuevos ejes en la red eléctrica, con una inversión prevista de 544 millones de euros. En septiembre, la propuesta se actualizó y amplió hasta 778 millones, sumando además las infraestructuras ya planificadas, pero aún no ejecutadas. Ante la respuesta del Gobierno, el Ejecutivo andaluz anuncia la presentación de alegaciones antes de la fecha límite, el 16 de diciembre de 2025, en las que recordará entre otras cosas "el amplio respaldo político, empresarial y social con el que cuentan, además del aval técnico y medioambiental". Señalarán también que la propuesta del Ministerio coloca a Andalucía en "clara situación de desventaja" y "no responde a las necesidades energéticas, industriales y socioeconómicas de Andalucía, limitando su capacidad de crecimiento y de avance en la transición energética".