El foie gras vuelve a dividir a la izquierda en el Congreso

El Grupo Plurinacional Sumar ha vuelto a abrir el debate sobre el foie gras en España. La formación ha registrado una nueva Proposición No de Ley (PNL) para poner fin a la alimentación forzada de patos y ocas, una práctica utilizada tradicionalmente para la obtención de este producto gastronómico. La iniciativa se debatirá "en las próximas semanas" en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados.

El movimiento no es nuevo. Hace un año, Sumar ya protagonizó un intercambio de escritos con el Gobierno de Pedro Sánchez en torno a esta cuestión. En aquella ocasión, el grupo parlamentario registró una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo con el objetivo de limitar o prohibir la alimentación forzada. Sin embargo, el PSOE rechazó cualquier cambio legislativo, asegurando que la normativa vigente ya garantiza el bienestar animal.

Al igual que en la anterior ocasión, detrás de la ofensiva se encuentra la Fundación Igualdad Animal, que ha calificado la PNL como "una oportunidad para que España avance hacia un modelo ganadero más responsable y acorde con los valores europeos en materia de sostenibilidad y bienestar animal" e insisten que la propuesta cuenta con el respaldo de 120.000 firmas recogidas por la propia fundación.

Mientras tanto, fuentes del sector del foie gras observan con atención la evolución de la iniciativa. Aseguran que continúan trabajando para mejorar el bienestar animal en las explotaciones, pero defienden al mismo tiempo la importancia económica y cultural de esta producción, profundamente arraigada en algunas regiones españolas.

Un sector con peso en varias comunidades

España produce entre 4.000 y 5.000 toneladas de foie gras al año, con Extremadura, Castilla y León y Cataluña como principales regiones productoras. En Extremadura, los productores mantienen métodos tradicionales que incluyen la cría de patos en libertad, mientras que en Castilla y León destacan provincias como Salamanca y Valladolid.

En Cataluña, la producción ha caído significativamente tras la prohibición de la alimentación forzada, aunque algunos productores han optado por desarrollar foie gras "sin forzar", un producto alternativo aunque mucho más caro y escaso. mercado.

El foie gras de pato es el más común en España, con diversas variedades —como el "bloc", el "mousse" o el "entero"— y una parte importante de la producción destinada a exportación, principalmente a Francia, uno de los mayores consumidores del mundo y donde este producto está oficialmente reconocido como parte del patrimonio cultural y gastronómico protegido del país.