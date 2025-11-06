El Xokas deja en evidencia a Irene Montero cuando intentaba ridiculizarle

Desde que Podemos dejó de ser un partido relevante en la política española, siendo icónico el batacazo electoral que sufrió Pablo Iglesias a manos de Isabel Díaz Ayuso en el año 2021 en las elecciones a la Asamblea de Madrid, hemos ido viendo cómo sus cabezas visibles han perdido protagonismo en los medios de comunicación y en la opinión pública. Las pocas veces que el foco mediático se dirige a sus dirigentes es por alguna extravagancia o disparate que hayan dicho, y esto es algo que ocurre especialmente en el caso de Irene Montero.

La que fuera diputada por Podemos y llegara a ser ministra de Igualdad, desde el año 2024 viene desempeñando el cargo de eurodiputada por el que recibe un sueldo de casi 11.000 euros brutos por mes. Pues bien, desde hace tiempo la exministra también se dedica a subir vídeos a sus redes sociales comentando temas de actualidad, como ya vimos hace poco en este medio cuando "desmontó" los argumentos de "cuñado" de quienes dicen que para arreglar el problema de la vivienda lo que hay que hacer es construir más casas.

En esta ocasión, la eurodiputada ha comentado un vídeo del youtuber gallego "El Xokas" donde este dice que está muy seguro de que "a no ser que algún podemita me quite la vida en la calle, que últimamente está pasando mucho, yo voy a seguir streameando hasta el fin de mis días". En el siguiente post de la red social X (Twitter) vemos cómo Irene Montero reacciona a este vídeo de El Xokas:

Xokas experto en todo, sobre todo en llorar. pic.twitter.com/8BxB8LV00Y — Irene Montero (@IreneMontero) November 4, 2025

Como vemos en el vídeo, la exministra trata de ridiculizar a El Xokas cogiendo varios fragmentos de vídeos suyos donde habla sobre varios temas (ciencia, salud, armas, etc.), dando a entender que El Xokas se autodenomina experto en todas ellas. Llegando al final del vídeo, Irene Montero dice que "Sabéis a quién le tiene miedo de verdad El Xokas ¿no? que no es ni a las feministas ni a las podemitas, con eso él hace dinero. A quien le tiene miedo de verdad El Xokas es a un inspector de Hacienda."

Al margen de los intentos de Irene Montero por ser graciosa en sus vídeos, llama la atención que diga que lo que teme de verdad El Xokas es a una inspección de Hacienda, cuando fue el propio youtuber quien anunció que la Agencia Tributaria ya le había abierto una gran inspección hace unos meses. Como ya contamos en Libre Mercado, el youtuber gallego también dijo que dicha inspección se había resuelto favorablemente hacia él e incluso le iban a devolver dinero. Así pues, o Irene Montero no se ha enterado de nada o no tiene sentido que diga lo que dice.

La reacción de El Xokas no se hizo esperar y apenas unas horas después respondió al tuit de Irene Montero con esta demoledora contestación: "Tener bailando a una exministra, eurodiputada y a la panda de podemitas con una gracieta en un directo mío es algo que no vi venir. Estoy en mi absoluto prime. Por cierto, Hacienda me devolvió 100.000€. Viva España".

Tener bailando a una ex-ministra, eurodiputada y a la panda de podemitas con una gracieta en un directo mío es algo que no vi venir. Estoy en mi absoluto prime. Por cierto, hacienda me devolvió 100.000€. Viva España 🇪🇸. https://t.co/KaMAhLjHV6 — XOKAS (@elxokas) November 4, 2025

De esta forma El Xokas ha dejado en evidencia a una eurodiputada que cobra más de 100.000 euros brutos al año, y que para lo que han quedado tanto ella como su formación es para hacer vídeos como si fueran influencers de redes sociales, siendo ridiculizados o dejados en evidencia tan solo unas horas después.