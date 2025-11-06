¿Por qué no hay obreros? Los salarios reales en la construcción se hunden desde 2008

La vivienda sigue siendo uno de los problemas que más preocupan a los españoles, y con razón. Mes a mes asistimos a un encarecimiento del precio del metro cuadrado en todas partes de España y vemos que el ritmo de creación de hogares es sustancialmente superior al ritmo de construcción de vivienda. En un artículo de hace unas semanas ya contábamos en Libre Mercado como, según Caixabank Research, existe "un déficit de 515.000 viviendas debido al diferencial entre la creación neta de hogares (970.000) y los visados de obra nueva (454.000)".

Así pues, vemos claramente que hay un problema de falta de oferta en la vivienda, esto es, hace falta construir casas. Hasta este punto hay cierto consenso y cada vez más gente entiende que hay escasez de vivienda, sin embargo, de la teoría a la práctica hay un trecho importante. Y es que, aunque la Administración Pública se mostrase colaborativa y permitiera a las constructoras la creación de nueva vivienda, seguiría existiendo un problema que ya viene dándose desde hace tiempo: faltan trabajadores en la construcción.

Según organizaciones como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), hay una escasez de 700.000 trabajadores en la construcción para dar respuesta al déficit de vivienda que hay en España, algo que ya contamos en este medio. Sea como sea, la realidad es que el número de ocupados en la construcción es muy inferior al visto en el año 2008. Si a principios del 2008 había 2,68 millones de ocupados en este sector (según el INE), a cierre de 2024 hubo 1,48 millones de ocupados, un 45% menos de ocupados entre una fecha y otra.

Ante esta tesitura, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Por qué cada vez menos gente se dedica al sector de la construcción? ¿Es por los sueldos que hay? ¿Cómo han evolucionado estos salarios desde el 2008? Para dar respuesta a estas dos últimas preguntas no tenemos más que acudir a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en concreto a la Encuesta Anual de Coste Laboral, y ver qué progresión han tenido los salarios de la construcción desde el 2008 hasta el 2024 (últimos datos disponibles). En el siguiente gráfico podemos ver cómo han evolucionado dichos salarios en términos reales.

Como se puede observar en el gráfico que tenemos arriba, vemos que el salario real en el sector de la construcción en España ha caído un 7,4% entre el año 2008 y el año 2024, pasando de un salario de 27.600 euros a uno de 25.561 euros en términos reales. Actualmente nos encontramos en el punto más bajo desde el año 2008, habiéndose agravado esta caída real de los salarios bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, con un deterioro del 4,8% en términos reales desde el 2018 hasta el 2024.

Tampoco las horas efectivas por trabajador a jornada completa han variado entre 2008 y 2024, ya que en primer trimestre de 2008 un trabajador de la construcción trabajó unas 151 horas al mes mientras que un trabajador en el primer trimestre de 2024 trabajó 149,9 horas, según el INE. Es decir, tampoco se puede hablar de una mayor ganancia por hora trabajada.

Esta pérdida de poder adquisitivo en un sector que requiere de un esfuerzo físico que no todos los trabajadores están dispuestos a asumir, hace que para muchos sea aún menos atractivo el sector de la construcción y opten por otros trabajos más enfocados en el sector servicios, por ejemplo.

Quizás sea aquí donde la Administración Pública debiera echar una mano y facilitar la vida a las constructoras para que tuvieran más incentivos a la hora de 1) construir nueva vivienda y 2) subir salarios para cubrir la falta de trabajadores que hay en este sector. Ya sea a través de una desregulación y/o de una reducción de impuestos para estas empresas, lo que está claro es que el Estado tiene que dejar de poner trabas a la economía para que esta pueda crecer.