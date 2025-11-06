La izquierda española se derrite con la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

El candidato demócrata, musulmán, de origen ugandés y ascendencia india, Zohran Mamdani será el nuevo alcalde de Nueva York tras imponerse al candidato independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa con el 50,3% de los votos. De esta forma, llega a la alcaldía de una de las ciudades más importantes de EEUU un político que supone una preocupación incluso para muchos demócratas moderados debido a su radicalismo socialista.

Precisamente, por la radicalización ideológica de Mamdani, la victoria del candidato demócrata en Nueva York ha supuesto un motivo de alegría y celebración para la extrema izquierda española, que ve en el político musulmán una suerte de faro cuyas propuestas deberían guiar la acción política en nuestro país. De hecho, algunos activistas de izquierda de nuestro país incluso hablaban del discurso pronunciado por Mamdani tras su victorial electoral como una pieza de obligada escucha.

Reacción de la izquierda española

Una de las personas que han celebrado la victoria de Mamdani en Nueva York ha sido el supuesto experto en materia inmobiliaria Jaime Palomera, que compartía en redes un vídeo del discurso de victoria de Mamdani que, a su juicio, es de obligado visionado porque es "el mejor discurso de victoria que recuerdo". Esto resulta relevante porque uno de los pilares de la campaña de Mamdani ha sido la crisis de la vivienda, señalando a los grandes patrimonios y los rentistas de la situación que se vive en la ciudad.

Sin embargo, el discurso pronunciado por el candidato demócrata no se redujo más que a los clásicos mantras del populismo de extrema izquierda, haciendo referencia a la "gente trabajadora", la esperanza de un cambio encarnado en su figura y el supuesto miedo de quienes ven su llegada con recelo. Naturalmente, no pudo faltar tampoco un guiño a las personas transexuales, inmigrantes y "mujeres negras". De hecho, aseguró que "soy joven (...), musulmán, socialista democrático y rechazo pedir perdón por ninguna de ellas".

En este contexto, Mamdani quiso insistir en que su Gabinete tiene la intención de solucionar la crisis de la vivienda. De este modo, apuntó también que, con su llega al Ayuntamiento de Nueva York, se pondrá en marcha "la agencia más ambiciosa para abordar la crisis del coste de vida". Así, aseguró que congelará los alquileres para las más de 2 millones de personas que tienen un alquiler ajustado por ley a unas limitaciones que impiden grandes aumentos de las rentas.

Una de las figuras políticas que ha celebrado la victoria del demócrata ha sido Gabriel Rufián, que aseguraba que "lo de Zohran Mamdani es una mezcla de valentía, carisma y programa", subrayando cómo las propuestas de este candidato apuntan directamente al problema de la vivienda. "Mientras la gente viva en zulos a precio de palacios el marco seguirá siendo el de Trump, Abascal, Ayuso u Orriols", asevera el republicano, que incide en que el mensaje de estos políticos a los que cita se podría resumir en que "la culpa no la tiene tu banco o tu casero sino tu vecino que es aún más pobre que tú".

Por su parte, la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, se felicitaba en redes de que "Zohran Mamdani gana en NY y dice que la ciudad ha sido construida por migrantes y ahora será gobernada por ellos". A este respecto, la política de Podemos defendía que "sus vecinas han votado para congelar alquileres, crear supermercados municipales y escuelas gratuitas", asegurando además que el futuro de la sociedad debe ser de izquierdas.

Asimismo, la también podemita Ione Belarra subrayaba que "Zohran Mamdani, un migrante y musulmán que quiere viviendas dignas y desprivatizar los servicios públicos de NYC se ha convertido en su nuevo alcalde". En este sentido, Belarra aseguraba que "cada vez queda más claro que a la derecha se la frena con más derechos desde una izquierda fuerte y valiente" e invitaba a que desde España "tomemos nota" para fijarnos en Nueva York.

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha publicado un mensaje en el que, refiriéndose a Trump, sostiene que "lo que le funcionó con los argentinos, no le ha funcionado en su propio país, con los neoyorquinos, que se han pasado sus amenazas por el arco del triunfo y han votado masivamente a Mandani". De esta forma, concluye: "New York ya tiene alcalde socialista".

Miquel Iceta también ha compartido una pieza de RTVE en la que profundizan en la vida y el perfil político del candidato demócrata, a quien consideran "l nuevo alcalde de Nueva York que ha prometido acabar con "el fascismo de Trump"".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también se ha referido a la victoria de Mamdani, que defiende el éxito del socialista "fue magnífico y será magnífico para el mundo entero".

Más Madrid también ha felicitado al candidato demócrata, subrayando que "gana con un programa centrado en topar los precios del alquiler, apostar por los servicios públicos y trabajar para los que siempre han sido ignorado", incidiendo en que Mamdani gana "hablando de lo que de verdad importa". De este modo, desde el partido de extrema izquierda destacan que la victoria del socialista "es la prueba de que se puede hacer de otra manera".

Con todo, El País publicaba también un artículo donde se afirma que el candidato demócrata ganó en las elecciones, en gran parte, porque "encarna todo lo que Trump desprecia".

Precisamente desde el ámbito mediático, Pablo Iglesias, fundador de Podemos, compartía en redes sociales un artículo publicado en Diario Red para aquellos que deseen "saber algo más sobre el nuevo alcalde de Nueva York, un tipo de izquierdas, rapero, hijo de migrantes, musulmán y defensor de la causa palestina".

En este texto que compartía Iglesias, publicado el pasado 3 de noviembre, el colaborador de Diario Red asegura que "el candidato musulmán defendió de inicio a fin un programa para atender la crisis de asequibilidad en una ciudad cara y gentrificada". Además, destacaba que "el socialista democrático demostró que un programa de izquierda popular es electoralmente viable en Estados Unidos".

Sin embargo, un programa político y económico no sólo ha de ser útil electoralmente, sino también para la ciudadanía. En materias como la vivienda, por ejemplo, donde Mamdani repite los mismos mantras con los que la extrema izquierda insiste todavía en España, lo que se necesita es llevar a cabo políticas radicalmente distintas a las que propone el candidato demócrata.