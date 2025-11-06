La patronal de marcas explica qué hay detrás del "bolsito" de la hija de Yolanda Díaz

Desde la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) asisten con "estupor y sorpresa" a la revelación que hizo ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz al asegurar que el bolso Tote Bag de Marc Jacobs que lleva su hija de trece años es falso. "Las primas de mi hija, le han regalado un bolso que cuesta en la feria de Vila Nova de Cerveira -Portugal- 25 euros", aseguró el miércoles para apagar la polémica de los últimos días sobre el dineral que la ministra de Trabajo se deja en moda y complementos.

Sin embargo, lejos de zanjar la polémica, la ha avivado al banalizar la compra de productos falsificados. Una lacra que según el SICPA, proveedor líder en soluciones para la autenticación segura, identificación, trazabilidad y preservación de cadenas de suministro, hace que cada año se destruyan 44.700 empleos en España con unas pérdidas directas de ventas por falsificaciones de 5.700 millones de euros. Hablamos de un impacto en el PIB del entorno al 20%. "Como ministra de Trabajo, sería pertinente que les diera alguna explicación a las casi 50.000 personas que se han quedado sin trabajo", asegura el director general de ANDEMA, Gerard Guiu en conversación con LM quien condena las declaraciones de Díaz. "Le pedimos a la ministra que haga una rectificación pública porque no es un delito menor", asegura.

Lo que piden los representantes de las marcas es que se cumpla la ley, que es algo en lo que trabajan los ministerios de Interior y de Industria. Y es que nuestro país es uno de los países de la Unión Europea con mayor proporción de detenciones en frontera. Según datos del ministerio del Interior, en 2024 las fuerzas de seguridad intervinieron más de 6,1 millones de falsificaciones (el triple que en 2023) con un valor estimado de 251,5 millones de euros. "¿Qué explicación le va a dar Yolanda Díaz a estos dos ministerios que están haciendo un gran trabajo con campañas de sensibilización y con incautaciones para luchar contra estas mafias?", se pregunta Guiu.

Además da la casualidad de que tenemos en España, concretamente en Alicante, la Oficina de Propiedad Intelectual de Europa, EUIPO. "¿Qué le va a explicar la ministra a todos estos funcionarios?", se pregunta el director general de ANDEMA, quien asegura que "le choca" la afirmación hecha por la ministra de Trabajo. Pone un ejemplo: "Es como si la hija de la ministra sale fumándose un porro" y Díaz después lo justifica.

Fomento de la criminalidad

El problema no es sólo que la compra del producto falsificado en el mercadillo o en el llamado top manta afecte a la reputación de las marcas originales o de impacto económico en las empresas que apuestan por la inversión, I+D, marketing y publicidad incluso la evasión fiscal que supone, sino de fomento de la criminalidad,."¿Qué hay detrás de este bolsito? Mafias organizadas que explotan personas a nivel internacional" denuncia el director general de la Asociación para la Defensa de la Marca.

Según la oficina de Propiedad Intelectual de Europa, las falsificaciones en el sector del textil y el calzado durante 2024 provocaron la pérdida de 11.200 empleos en España, así como el coste de 1.000 millones de euros -lo que supone en 3,7% de las ventas-. Pero no sólo se falsifica ropa y complementos de marca, sino también cosméticos, cuyo impacto fue de 398 millones y de juguetes -113 millones-. "Cuando la gente compra una crema de Lóreal o de Isdin en el tenderete y se lo pone en la piel, en muchas ocasiones les da reacciones alérgicas", advierten desde ANDEMA. La Asociación además hace hincapié en la peligrosidad que entraña comprar juguetes falsos ya que se dan muchos casos de niños que se tragan piezas de los mismos por no cumplir con la normativa. Por eso reclaman a Yolanda Díaz que "haga pedagogía" como el Ministerio de Industria, que próximamente lanzará su nueva campaña de concienciación para que los españoles no compren este tipo de productos.

Sin embargo, revelaciones como las de la ministra Yolanda Díaz asegurando que el bolso que su hija Carmela llevaba el pasado 18 de octubre para ir al Teatro Real era de mercadillo, no hacen más que agravar la situación que ya de por sí tenemos en España. Según la Oficina de Propiedad Intelectual de Europa en 2023 nuestro país se ha convertido en el segundo de Europa por detrás de Bulgaria en la compra intencionada de falsificaciones multiplicando por 4 -respecto a 2020- el número de españoles que compran copias intencionadamente aun conociendo sus peligros – mafias, pérdidas económicas, seguridad...-. Y el perfil psicológico de los mismos es, según el estudio de ANDEMA junto al Colegio de la Psicología de Madrid, de un menor de 35 años, con orgullo narcisista y muy influenciado por su entorno. En definitiva, es una cuestión de "postureo", de la que tendría que huir la vicepresidenta segunda del Gobierno.