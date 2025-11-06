Yolanda Díaz lanza a la Inspección de Trabajo contra Amazon por los algoritmos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció este jueves que "desde ya hay en marcha" una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para vigilar el uso de los algoritmos en las grandes tecnológicas que operan en España. "Se llamen Uber, se llamen Cabify, se llamen Amazon, se llamen como se llamen, vamos a vigilar el uso del control algorítmico que estas empresas tienen sobre las y los trabajadores", previno Díaz.

Así se expresó la vicepresidenta segunda en una comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso, donde dijo que estas grandes tecnológicas son "muy modernas del siglo XXI" pero que, a veces, funcionan con normas internas del "siglo XIX, de la época de Charles Dickens".

"El modelo Amazon, que permite que trabajen sus trabajadores y trabajadoras 120 horas a la semana, no lo vamos a consentir. El modelo de tecnológicas, no solo Amazon, que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados y empleadas cuando van al baño, no lo vamos a consentir", cargó Díaz, quien, eso sí, clarificó que otras empresas hacen lo mismo.

Según Díaz, en Amazon se trabajan 17 horas al día

Se desconoce en qué se basa la ministra de Trabajo para afirmar que los trabajadores de Amazon realizan hasta 120 horas de trabajo a la semana, lo que equivaldrían a unas 17 horas al día. También se desconoce de dónde saca el dato sobre que la multinacional utiliza dispositivos como pulseras para controlar el tiempo que tardan sus empleados en ir al baño.

En cualquier caso, insistió en que "esta inspección ya está lanzada" y se va a actuar "con contundencia". Al hilo, espetó a los "magnates" de grandes empresas: "En España, los derechos laborales se respetan y se cumplen". Díaz ya ha alertado en numerosas ocasiones del uso de los algoritmos en grandes empresas como método de control a sus plantillas, después de que en 2021 lograra sacar adelante la 'ley rider' con la que se laboralizó a los repartidores de este tipo de plataformas. La norma fue pactada por el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal.

En resumidas cuentas, tenemos que nuevamente la ministra de Trabajo lanza una ofensiva contra el sector empresarial, acusando a una empresa como Amazon sin mostrar ni una sola prueba sobre las supuestas jornadas laborales que realizan los trabajadores de la misma.