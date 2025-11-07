Amazon desmiente a Yolanda Díaz por afirmar que controla con pulseras a sus empleados: "Todo es falso"

Yolanda Díaz vuelve a la carga contra las empresas tecnológicas que operan en España. La ministra de Trabajo anunció ayer jueves el lanzamiento de una campaña de la Inspección contra empresas como Amazon, Uber o Cabify.

"Desde ya hay en marcha una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para vigilar el uso de los algoritmos en las grandes tecnológicas que operan en España. Se llamen Uber, se llamen Cabify, se llamen Amazon, se llamen como se llamen. Vamos a vigilar el uso del control algorítmico que estas empresas tienen sobre las y los trabajadores", amenazó la líder de Sumar en el Senado.

"Fíjense, estas empresas son muy modernas, del Siglo XXI, que a veces, funcionan con condiciones de Dickens. Del Siglo XIX" aseguró. "El modelo Amazon, que permite que trabajen sus trabajadores y trabajadoras 120 horas a la semana, no lo vamos a consentir. El modelo de tecnológicas, no solo Amazon, que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados y empleadas cuando van al baño, no lo vamos a consentir", añadió. Según la ministra, "no solo es Amazon" la compañía que estaría llevando a cabo este tipo de prácticas en nuestro país. "Son muchas otras" sentenció.

Amazon desmiente a Díaz

Preguntados por Libre Mercado, fuentes de Amazon desmienten a la ministra. "Es todo falso. Nada es verdad. Nunca hemos tenido pulseras de control de empleados, y mucho menos para ir al baño" aseguran. "Estas historias son leyendas que se publican para desprestigiar la imagen de la compañía" añaden. Sobre las 120 horas que trabajarían, supuestamente, a la semana sus empleados, también afirman que "no sabemos de dónde saca esa cifra".

Yolanda Díaz ha emprendido esta persecución a Amazon después de que la empresa anunciara hace unos días un ERE para 1.200 personas en sus oficinas y centros de servicio ubicados en Madrid y Barcelona. Amazon tiene 28.000 empleados en nuestro país, por lo que se trataría del 4%.

Amazon llegó a España en 2010, "y desde entonces hemos invertido más de 20.000 millones de euros en nuestras operaciones" en territorio nacional. En 2024, su contribución fiscal total, sumando impuestos directos e indirectos, fue de más de 1.300 millones de euros.

No deja de ser llamativa la demonización que hacen políticos como Yolanda Díaz de las multinacionales cuando ganan dinero y, al mismo tiempo, tampoco les gusta que hagan despidos.

Yolanda Díaz insistió en que "esta inspección ya está lanzada y se va a actuar con contundencia". También quiso dirigirse a los "magnates" de las grandes empresas, como Jeff Bezos: "En España, los derechos laborales se respetan y se cumplen" insistió. No es la primera vez que Díaz carga contra los "algoritmos" que usan las grandes empresas como método de control a sus plantillas y a los consumidores, según su teoría.