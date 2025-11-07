Guía para reducir la factura de la calefacción: los trucos que te permitirán ahorrar sin pasar frío

Con la llegada del invierno a la vuelta de la esquina y el descenso de las temperaturas, la calefacción vuelve a situarse entre los principales gastos de los hogares españoles. Según un estudio realizado en 600 viviendas, representa el 63% del consumo energético doméstico. Los expertos en eficiencia coinciden en que gran parte de ese gasto se debe a malos hábitos y falta de mantenimiento, por lo que pequeñas mejoras en el hogar y un uso racional del calor pueden suponer un notable ahorro en la factura.

Antes de encender la calefacción, conviene comprobar el estado del aislamiento. Las ventanas y puertas mal selladas son responsables de hasta un 30% de la pérdida de calor. Colocar burletes, cortinas gruesas o alfombras ayuda a mantener una temperatura estable y evitar que el calor se escape por rendijas o suelos fríos.

Además, aprovechar la luz solar es una estrategia eficaz: subir las persianas durante el día y bajarlas al anochecer permite acumular calor natural y reducir el uso de la calefacción en las horas más frías.

Regular la temperatura según el uso de cada estancia

Desde el Gobierno, recomiendan ajustar la temperatura en función del uso de cada habitación, lo que puede suponer un ahorro del 10 al 20%. En dormitorios o pasillos bastan entre 15 y 17 °C, en la cocina unos 18 °C y en el salón o comedor entre 19 y 20 °C.

Cada grado menos en la temperatura media de la vivienda reduce alrededor de un 10% el consumo de calefacción, sin afectar al confort.

Programar la calefacción de forma inteligente

La programación del sistema de calefacción es clave para evitar gastos innecesarios. Ajustar el termostato a 20-21 °C durante el día y bajarlo por la noche permite mantener el confort con un menor consumo. Los termostatos programables o inteligentes facilitan esta tarea al encender o apagar la calefacción según el horario o la presencia en el hogar.

Además, apagar la calefacción al salir de casa o por la noche, en lugar de mantener una temperatura constante, ayuda a reducir entre un 10 y un 20% del consumo energético, según coinciden los especialistas en eficiencia doméstica.

Mantener los radiadores en buen estado

El correcto mantenimiento de los radiadores es esencial para que el calor se distribuya de forma uniforme. Los radiadores de agua caliente deben purgarse al inicio de la temporada para eliminar el aire acumulado, lo que puede suponer un ahorro adicional del 5%.

También es importante mantenerlos libres de obstáculos, como muebles o ropa, ya que esto impide la correcta difusión del calor. Los cabezales termostáticos permiten regular la temperatura de cada radiador de manera independiente, optimizando el uso de energía en cada estancia.

Ventilar con criterio y aprovechar el sol

Ventilar la casa es necesario, pero debe hacerse de forma eficiente. Los expertos recomiendan abrir todas las ventanas a la vez durante unos minutos para renovar el aire sin enfriar las paredes. De este modo se evita un consumo extra al volver a calentar las superficies.

En las habitaciones donde incide directamente el sol, se aconseja no abrir las ventanas durante las horas de mayor radiación, para conservar el calor natural acumulado.

Concentrar el calor en las zonas de uso habitual

Si la vivienda es grande, concentrar la calefacción en las habitaciones más utilizadas y cerrar las puertas de las zonas que apenas se usan ayuda a mantener el calor en los espacios principales. Esta práctica reduce el gasto energético y mejora la sensación de confort en las estancias de mayor actividad diaria.