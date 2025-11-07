¿Quién es Miguel Arrufat y cuál es su papel en la Universidad Online UNIR?

Miguel Tomás Arrufat Pujol (Amposta, 1961) es el fundador y CEO de Proeduca Altus (2007) y director general de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), proyecto que impulsó en 2008. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con un MBA por IESE Business School.

Antes de su etapa universitaria dirigió la editorial Magisterio Español. En 2025 se convirtió en accionista mayoritario de Europa Press. Estos hitos ayudan a entender su visión y liderazgo en el ecosistema de la universidad online.

La visión estratégica de Miguel Arrufat: la IA como imperativo académico

La digitalización por sí sola no basta. La visión de esta institución se centra en una transformación estructural, en la que la Inteligencia Artificial (IA) actúa como catalizador del cambio. Aquella que ignore la IA corre el riesgo de perder su relevancia social y académica.

La estrategia adaptativa de UNIR impulsa un modelo más flexible, personalizado y orientado a resultados. La IA no se concibe como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar la enseñanza, optimizar procesos y aumentar la calidad educativa.

El concepto de dividendo de la IA representa ese retorno de tiempo y energía que la tecnología otorga al profesorado al liberarle de tareas administrativas. De esta forma, puede centrarse en lo verdaderamente importante: acompañar al estudiante y guiar su aprendizaje.

Además, la estrategia no se limita al aula. El objetivo del centro es proporcionar una visión sistémica en la que la IA interviene también en la gestión universitaria, la analítica académica y la orientación vocacional.

De este modo, UNIR se posiciona a la vanguardia de la educación digital. Anticipa escenarios futuros donde la colaboración entre docentes y sistemas inteligentes sea esencial para mantener la calidad y la equidad.

El corazón de la universidad online: la plantilla docente de UNIR

Si el liderazgo de Arrufat marca el rumbo, el profesorado de UNIR constituye el motor que impulsa el modelo educativo. La universidad ha desarrollado un claustro caracterizado por su alta cualificación académica, su experiencia en la enseñanza online y su compromiso con la mejora continua.

Formación permanente y excelencia docente

UNIR ha implementado una política activa de formación continua para su profesorado. Trata de que esté siempre al día de los avances tecnológicos, emplee las metodologías pedagógicas más eficaces y conozca las tendencias del mercado laboral. Este modelo de desarrollo profesional se articula en torno a tres ejes fundamentales:

Innovación tecnológica : integración de IA, analítica del aprendizaje y entornos virtuales inmersivos.

: integración de IA, analítica del aprendizaje y entornos virtuales inmersivos. Metodologías pedagógicas activas : aprendizaje basado en retos, proyectos colaborativos y evaluación formativa.

: aprendizaje basado en retos, proyectos colaborativos y evaluación formativa. Conexión con la realidad profesional: alineación de los programas con las competencias demandadas por las empresas y los sectores productivos.

Este modelo convierte al profesor en un facilitador del aprendizaje, capaz de acompañar al alumno en su desarrollo integral. El docente deja de ser un mero transmisor de contenidos para convertirse en un guía, un mentor y un impulsor del pensamiento crítico.

En la era de la IA, esta función humana cobra más valor que nunca, pues dota al estudiante de criterio, ética y autonomía intelectual en un mundo saturado de información automatizada.

Calidad universitaria y compromiso institucional

La calidad educativa es uno de los pilares sobre los que se ha construido la estrategia institucional de UNIR. Su compromiso con la excelencia se refleja tanto en la gestión como en la docencia. Los profesores participan activamente en los procesos de evaluación y mejora continua, asegurando que cada asignatura, programa y metodología cumpla con los más altos estándares de calidad.

En palabras de Ignacio Hierro del Corral, director de calidad de UNIR, el equipo dedicado a esta área cuenta con más de 60 profesionales que trabajan en estrecha colaboración con el claustro. Este modelo de calidad colaborativo permite afrontar los grandes desafíos que la IA plantea a la educación superior:

Garantizar una evaluación justa y transparente en entornos digitales.

en entornos digitales. Adaptar los sistemas de acreditación y seguimiento a nuevas metodologías.

Promover la mejora continua como parte de la cultura institucional.

"Los desafíos para la educación, el profesorado, los estudiantes, el personal técnico y para toda la comunidad universitaria son profundos y apasionantes. Los más entusiastas de la IA prometen que se transformarán todas las funciones de la universidad: la docencia, la investigación, la transferencia, la formación de ciudadanos y la generación del pensamiento crítico".

Este enfoque convierte a UNIR en una institución que aprende de sí misma. La cultura de la escucha activa permite que las voces del profesorado, los estudiantes y los equipos técnicos contribuyan de forma directa al proceso de innovación educativa.

Innovación, transferencia y transformación social

El modelo promovido no se limita al ámbito académico, sino que tiene un impacto directo en la sociedad. La Universidad Internacional de La Rioja desarrolla proyectos y alianzas con entidades públicas y privadas para impulsar la formación continua, la digitalización empresarial y la empleabilidad.

Ejemplo de ello son los acuerdos de colaboración con Telefónica y otras instituciones, que buscan reducir la brecha digital y extender el acceso a la educación superior a personas de todo el mundo. Estos programas se traducen en soluciones reales: formación para profesionales, impulso al emprendimiento digital y desarrollo de competencias tecnológicas en colectivos vulnerables.

La universidad trata de ser una palanca de progreso social, capaz de transformar la realidad de los estudiantes y de su entorno. Este principio se refleja en la misión del claustro de UNIR, que no solo enseña, sino que forma ciudadanos críticos, éticos y participativos.

Reconocimiento internacional y consolidación del modelo UNIR

El impacto del modelo UNIR se ha consolidado en el ámbito internacional. La institución, integrada en el grupo PROEDUCA, ha obtenido la máxima calificación de cinco estrellas en QS Stars, una distinción que la posiciona entre las mejores universidades online del mundo. Este reconocimiento avala la calidad de sus docentes, sus programas académicos y su apuesta por la innovación tecnológica.

A ello se suma el creciente número de proyectos de investigación aplicada, publicaciones científicas y conferencias internacionales protagonizadas por el profesorado de UNIR. Todo ello refuerza la reputación académica y científica de la institución y demuestra que la excelencia online puede equipararse —e incluso superar— a los modelos presenciales tradicionales.

La visión de Miguel Arrufat sobre la universidad online representa una síntesis entre tecnología, calidad y humanismo. Su liderazgo ha convertido a UNIR en un ejemplo de cómo la IA puede integrarse de forma ética y responsable en la educación superior, fortaleciendo el papel del profesorado y elevando los estándares de enseñanza.

En última instancia, la fortaleza de UNIR no reside únicamente en sus recursos tecnológicos, sino en el talento y compromiso de sus docentes. Ellos materializan la estrategia institucional, transforman la innovación en aprendizaje y proyectan los valores de la universidad hacia la sociedad.