María del Mar Suárez Rodríguez, auxiliar administrativa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y liberada sindical de UGT, fue entrevistada en el programa Mañaneros 360 de TVE como ‘médico’ del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para criticar al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) por la gestión del cribado de cáncer de mama. Entre 1998 y 2021 trabajó como cocinera en el mismo centro hospitalario y desde entonces ocupa un puesto administrativo, aunque actualmente se dedica a tiempo completo a labores sindicales.

Durante la entrevista emitida el 22 de octubre, el presentador Javier Ruiz se refirió a ella hasta en tres ocasiones como "médico" o "sanitaria", sin que la entrevistada lo desmintiera. Vestida con una bata blanca y con un rótulo en pantalla que la identificaba como "Sanitaria Virgen del Rocío y afectada", Suárez habló como si fuera profesional sanitaria y afirmó que en el sistema informático del SAS habían "desaparecido" historiales médicos y pruebas diagnósticas de mujeres afectadas por el fallo en el cribado.

🔵Expedientes X: ¿y las mamografías? 🗣️María del Mar Suárez, sanitaria: "Tengo constancia de que las únicas pruebas que han desparecido son las mamografías. El resto están todas colgadas"#Mañaneros22Ohttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/wNTsSCznuM — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) October 22, 2025

Dicho de otro modo, acusaba directamente al Gobierno de Juanma Moreno de eliminarlos a conciencia. Pero lo más importante es que ella no es médico y, por tanto, no está autorizada para consultar las historias clínicas de pacientes, por lo que ha podido incurrir en varios delitos.

Denunciada por varios posibles delitos

Según ha podido saber el diario ABC, la Junta de Andalucía, a través de su asesoría jurídica, ha denunciado a la sindicalista ante los juzgados de Sevilla. Considera que sus declaraciones podrían constituir delitos de revelación de secretos, usurpación de funciones públicas o, en su caso, injurias y calumnias. El SAS advierte de que Suárez carece de categoría profesional asistencial y no tiene acceso autorizado a historias clínicas, pese a que ella misma aseguró haber consultado pruebas de mamografía y traumatología.

El mismo día de la entrevista, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, negó cualquier manipulación de historiales y explicó que la supuesta desaparición de datos se debió a una caída temporal del sistema ClicSalud+, que se restableció de madrugada. Pese a ello, la Fiscalía de Sevilla mantiene abierta una investigación sobre el incidente como posible obstrucción a la Justicia.

La Junta recalca que esta sindicalista nunca ha ejercido como médico ni enfermera y que, desde hace años, realiza únicamente tareas sindicales en el hospital sevillano. Por ello, sostiene que TVE otorgó a la sindicalista una autoridad que no tenía, presentándola como profesional sanitaria en una entrevista con intención de favorecer al Gobierno de Pedro Sánchez.