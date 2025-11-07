La lección de un joven votante de Milei al reportero que intentaba ridiculizarle

En materia económica, la llegada de Milei a la política y, posteriormente, al Gobierno de Argentina, ha supuesto una verdadera revolución ideológica, puesto que ha introducido ideas y propuestas totalmente contrarias a las del kirchnerismo. De este modo, su defensa de la libertad económica, la propiedad privada y la iniciativa empresarial está haciendo que el país cuente con una oportunidad para salir de la permanente crisis en la que se encontraba.

Sin embargo, desde la izquierda política y mediática siguen haciendo todo lo posible por desacreditar la gestión económica del presidente argentino. Evidentemente, los kirchneristas tienen por objetivo regresar al poder, por lo que necesitan que empeore la imagen que los ciudadanos tienen de Milei. En este contexto, la labor de algunos medios es crucial para responsabilizar falsamente a Milei de la catástrofe económica que sufre el país.

Ridículo kirchnerista

Así las cosas, se ha viralizado en redes sociales un fragmento de un programa de radio por internet de la cadena Futurock FM de Argentina, emitido el pasado lunes 3 de noviembre, en el que un reportero que se encuentra entrevistando a las personas por la calle intenta que los entrevistados se expresen contra el Gobierno de Javier Milei. Ahora bien, para sorpresa del reportero y de sus compañeros del programa, uno de los jóvenes a los que decidieron preguntar les dio una lección económica.

En concreto, el reportero comienza preguntando al joven a qué se dedica. En este sentido, el entrevistado explica que tiene un local dedicado a la venta de galletas, oportunidad que el reportero de Futurock FM intentó aprovechar preguntando cómo se las arregla para que los argentinos sigan comprando en su local a pesar de la caída del consumo. De este modo, el joven le responde, retóricamente, si realmente él cree que se ha producido una reducción del consumo.

-Y vos que haces? -Tengo un local, vendo cookies -Ahh y como haces con la baja del consumo? - Baja del consumo? Naa no hay baja de consumo -Ah entonces te esta yendo bien? -SI, EXCELNTE. DESDE DICIEMBRE DEL 2023 ME VA MUY BIEN... AGUANTE MILEI

pic.twitter.com/Iw43AQMZaJ — piti (@nosoypitti) November 3, 2025

Así, el joven empresario le explicaba al reportero que estos días "el shopping estaba lleno", incidiendo en que "yo la tienda la tengo llena". Por este motivo, explicaba que esta caída del consumo depende de "quién lo mire". A este respecto, el empresario también detallaba que, a su juicio, buena parte de la población no busca sólo que lo que compra sea barato, sino también que sea de buena calidad.

Con todo, el joven argentino defendía que "quejándonos de la economía tampoco hacemos nada", subrayando que "tenés que hacer el doble quizá en creatividad y eso para que la gente te elija a vos y no a otro que quizá puede estar haciendo algo parecido". Ante estas respuestas, el reportero quiso conocer a quién había votado el joven empresario, quien confirmó que había decidido votar al partido de Javier Milei y, a pesar de las presiones del entrevistador no dudó en asegurar que "me está yendo mejor y le tengo fe porque las cosas que han pasado antes no funcionaron".

De este modo, denunciando los resultados de las políticas del kirchnerismo, el empresario subrayaba que "por algo nos iba como nos iba". Asimismo, defendió que "voto lo que me parece confiable, y tampoco es que los voy a endiosar como hacen los kirchneristas, que tienen una persona presa y la consideran un Dios semidivino", refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner. "Yo no creo que me voy a fanatizar con las personas, sino con las ideas", concluía.

Así las cosas, en relación con las ideas de Milei, el joven aseguraba que "me di cuenta de que lo que él decía estaba bueno y aprendí mucho", señalando también a la falta de propuestas de la izquierda: "los que quieren ir en contra de este gobierno, en lugar de dar nuevas ideas, es siempre como "y no frenemos a tal y frenemos a tal". Bueno, frenás y qué hacés después, lo mismo que hiciste antes".