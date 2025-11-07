Zorhan Mamdani justifica la apropiación de bienes y viviendas: "No es violento robar"

El programa electoral del socialista radical Zohran Mamdani en Nueva York estaba trufado de medidas y promesas populistas en materia económica y social. Como podemos comprobar en la web de Mamdani, el socialista radical prometía congelar los alquileres con renta estabilizada –que consisten en un contrato de alquiler ajustado por ley a unas limitaciones que impiden grandes aumentos de las rentas—. Del mismo modo, Mamdani denunciaba en su programa la necesidad de construir más vivienda asequible.

¿Quién es Zohran Mamdani? Zohran Mamdani es un político estadounidense nacido en Uganda miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por el 36.º distrito desde 2021, miembro del Partido Demócrata y de la organización Socialistas Democráticos de América.​ Actual alcalde electo de la ciudad de Nueva York desde el 05 de noviembre de 2025. De 34 años y cercano a la izquierda radical, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primero musulmán. Su mujer Rama Duwaji, pese a haber mantenido un perfil discreto, ha sido esencial en su campaña. Duwaji, de ascendencia siria y formación internacional, es una artista visual con una obra de marcado carácter político. Pese al perfil que han querido dibujar de él, Mamadani es hijo de la cineasta Mira Nair y del profesor de Columbia Mahmood Mamdani, y creció en un entorno elitista muy alejado de aquellos a quienes dice defender. Encarna el arquetipo del socialista de salón. Si sus propuestas económicas son preocupantes y podrían llevar a Nueva York a la ruina, su retórica antiisraelí es directamente alarmante. Mamdani ha abrazado el eslogan "Globalizar la Intifada", una frase que muchos interpretan como un llamamiento a extender la violencia contra los judíos más allá de Israel. En redes sociales, la victoria de Mamdani ha sido recibida con división de opiniones, y muchos neoyorquinos lo consideran "una bofetada a la memoria de los 2.753 muertos del 11-S". Leer más

Sin embargo, resulta llamativo que, con este pretexto, el candidato demócrata introdujera todo tipo de soflamas izquierdistas, puesto que anunciaba que su Gabinete "optimizará el uso de los fondos públicos y triplicará la producción municipal de viviendas asequibles, construidas por sindicatos y con renta estabilizada, con la creación de 200.000 nuevas unidades en los próximos 10 años". De hecho, en este sentido señalaba también a la iniciativa privada: "durante décadas, la ciudad de Nueva York se ha basado casi exclusivamente en modificar el código de zonificación para atraer la inversión privada, con resultados que a menudo no cumplen las grandes promesas", aseveraba.

Del mismo modo, su propuesta para crear supermercados públicos ha captado la atención de los medios y los electores, una medida que en nuestro país han defendido políticos como Ione Belarra. Al respecto, Mamdani prometió "crear una red de supermercados municipales cuyo objetivo principal será mantener precios bajos, no obtener ganancias", asegurando que "al no tener que pagar alquiler ni impuestos sobre la propiedad, reducirán los gastos generales y trasladarán los ahorros a los clientes". Así, el socialista denunciaba que "dado que la ciudad de Nueva York ya gasta millones de dólares en subsidiar a operadores de supermercados privados, deberíamos redirigir el dinero público a una verdadera opción pública".

Junto con una línea de supermercados municipales, Mamdani prometió crear también una red de guarderías universales. ¿Y cómo lo financiaría? La solución es la misma que se repite constantemente desde la izquierda: subiendo los impuestos a los ricos y a las empresas. En concreto, el programa recogía que el plan de ingresos "elevará el impuesto a las empresas al 11,5% de Nueva Jersey, recaudando 5.000 millones de dólares", así como gravar "al 1% más rico de los neoyorquinos con un impuesto fijo del 2%".

En suma, el candidato demócrata prometía también" impulsar una nueva ley local que elevará el salario mínimo de la ciudad de Nueva York a 30 dólares por hora para 2030", comprometiéndose además a que "el salario mínimo aumentará automáticamente en función del costo de vida y el incremento de la productividad".

Perlas populistas de Mamdani

Dado su perfil político, marcado especialmente por el populismo habitual de la izquierda radical, Mamdani ha realizado en numerosas ocasiones propuestas en favor de una mayor intervención pública sobre la economía y ha protagonizado momentos que evidencian la verdadera naturaleza de quien es ya el alcalde electo de Nueva York. Así, por ejemplo, le hemos podido ver posar en una autobús público mientras conversaba con una mujer.

De esta forma, el candidato demócrata no dudaba en afirmar que "estoy en la línea de autobús más lenta de la ciudad, con los autobuses más lentos del país, para hablar con los neoyorquinos sobre lo que significaría para sus vidas si los hiciéramos rápidos y gratuitos", aseguraba en redes sociales.

I'm on the slowest bus line in the city with the slowest buses in the nation to talk to New Yorkers about what it would mean for their lives if we made them fast and free. pic.twitter.com/q57LfiL9Fp — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 8, 2025

Precisamente, en relación con el servicio público de transporte, Mamdani ha llegado a asegurar que eliminar la tarifa del autobús hace que el número de pasajeros aumente y, al mismo tiempo, las agresiones a los operadores disminuyan.

And we've already seen the transformative impacts of eliminating the fare when we won and implemented a historic fare free bus pilot on one line in each borough. Ridership went up. Assaults on operators went down. And people saved money. https://t.co/XJEKvlkgm1 — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 8, 2025

Siguiendo esta idea buenista propia de la izquierda populista, Mamdani anunciaba el pasado mes de abril una plan "para ayudar a proteger a los neoyorquinos del cambio climático invirtiendo en nuestras escuelas". En este sentido, el socialista aseguraba que "al modernizar la infraestructura y las instalaciones, crearemos miles de empleos sindicalizados y limpiaremos nuestro aire".

Children deserve to inherit a safe, healthy world. On Earth Day, I'm proud to announce our plan to help protect New Yorkers from climate change by investing in our schools. By upgrading infrastructure and facilities, we'll create thousands of union jobs + clean our air. pic.twitter.com/2flkQUKsr1 — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) April 22, 2025

No obstante, también es importante destacar que el candidato demócrata ha demostrado públicamente su rechazo a la libertad económica. "Los mercados no son eficientes ni racionales", aseveraba hace varios años en redes sociales, añadiendo que, en realidad, "son patios de recreo que dan rienda suelta a la codicia y la decadencia de la clase dominante".

Markets aren't efficient or rational. They're playgrounds that indulge the greed & decadence of the ruling class. Our economy should serve real human needs. It's time to stop subsidizing these monuments to inequality & tax the rich to revitalize NYCHA & expand social housing. https://t.co/CygptSiyFv — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) January 7, 2020

Del mismo modo, Mamdani también dejaba clara su postura radical al afirmar que "los impuestos no son robo; el capitalismo sí lo es".

When @NYGovCuomo refuses to tax the rich, he’s refusing to let workers enjoy the wealth they created. When he says low taxes foster a "business-friendly environment," he means an environment where it’s easy for bosses to steal from workers. Taxation isn’t theft. Capitalism is. pic.twitter.com/wEZi3Q4dGL — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 15, 2020

Por ello, es lógico que Mamdani haya defendido que no es cierto "que debamos tener multimillonarios".

Zohran Mamdani says he doesn’t believe "that we should have billionaires" https://t.co/VLgluY96nt — The Hill (@thehill) June 30, 2025

También es muy preocupante que el candidato demócrata haya negado que exista violencia en las calles. "La violencia es un invento artificial, no es violento robar o invadir una propiedad", aseguraba en una intervención en las calles de la ciudad en el año 2021.

🇺🇸 | Zohran Mamdani, el nuevo alcalde musulmán comunista de Nueva York, explicando porque va a desfinanciar a la policía y liberar presos: "La violencia es un invento artificial, no es violento robar o invadir una propiedad". pic.twitter.com/uZ2UbqiCa0 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 5, 2025

Antisemita y antiespañol

Con todo, como es habitual en la extrema izquierda, ha denunciado distintos supuestos genocidios que, en realidad, no lo son. Por un lado, podemos comprobar cómo él mismo se jactaba en redes de que "siempre seré claro en mi lenguaje y me basaré en hechos: Israel está cometiendo un genocidio".

I will always be clear in my language and based in facts: Israel is committing a genocide. pic.twitter.com/KFt223ZVjA — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 31, 2024

En este sentido, en una entrevista en televisión, al ser preguntado por la violencia de Hamás, Mamdani trataba de eludir la cuestión asegurando que "creo que un futuro aquí en la ciudad de Nueva York es asequible para todos".

🇺🇸🇵🇸 ZOHRAN ASKED ABOUT HAMAS, ANSWERS WITH RENT PRICES Reporter: "Should Hamas give up their weapons?" Zohran Mamdani: "I believe that a future here in New York City is affordable for all." Source: @greg_price11 https://t.co/Hj37CvYnR3 pic.twitter.com/Ts4OxZHfcp — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 15, 2025

Por otra parte, Mamdani ha expuesto públicamente su rechazo a la labor de los españoles en América y la figura de Cristóbal Colón. Hace unos años publicó en redes sociales una imagen de una estatua en homenaje al marino genovés que acompañó de un breve texto: "tíralo abajo".

Take it down. pic.twitter.com/7Bmis8hnnh — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) June 18, 2020

Por tanto, vemos cómo el candidato demócrata que ha ganado en las elecciones en Nueva York resulta ser un radical cuya única intención es imponer su agenda socialista a la sociedad y vendernos las supuestas bondades de unas medidas que ya se han demostrado inútiles.