La ruinosa receta de Mamdani para Nueva York: los supermercados públicos ya fracasaron en EEUU

La victoria del socialista y musulmán Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, y su nombramiento como alcalde electo de la ciudad, ha supuesto todo un terremoto en el panorama político de Estados Unidos, no siendo nada común que alguien con las ideas que plantea el nuevo alcalde demócrata llegue al poder.

En un artículo del mes de junio ya contamos en Libre Mercado cuáles eran las principales políticas económicas que tenía en mente el candidato por el Partido Demócrata, que se resumían en las siguientes medidas: 1) Control de alquileres. 2) Autobuses rápidos y gratuitos. 3) Cuidado infantil gratuito. Y 4) Supermercados públicos. Y es en torno a la cuarta medida de lo que vamos a hablar en este artículo.

La idea de Zohran Mamdani es la de abrir cinco supermercados municipales con la esperanza de reducir así los precios de los alimentos. Crearía un supermercado en cada distrito como parte de un programa piloto y lo ampliaría si este llegara a tener éxito. Según las cifras que maneja el equipo de Mamdani, esta política tendría un coste anual de 60 millones de dólares, aunque otros organismos cifran el coste en 100 o 400 millones de dólares, como evidencia este artículo del New York Times.

Una política fracasada en Estados Unidos

Sin embargo, y aunque pueda parecerlo, esta idea de abrir supermercados públicos en Estados Unidos no es nada novedosa, de hecho, fue en este mismo verano cuando tuvo que cerrar un supermercado municipal en la ciudad de Kansas, en el estado de Misuri, que llevaba operando desde el año 2018.

Tal y como reportan algunos medios como el "The Kansas City Star", el 26 de agosto de este mismo año el supermercado Sun Fresh cerraba sus puertas dejando la siguiente nota:

"Desafortunadamente, debido a circunstancias imprevistas que escapan a nuestro control, en este momento ya no podemos prestar servicios a los residentes de esta importante comunidad. Siempre ha sido nuestro sueño y pasión ofrecer productos y servicios de calidad en un ambiente seguro y familiar. Lamentablemente, en este momento no podemos hacerlo."

Este cierre llega después de que la ciudad de Kansas haya invertido millones de dólares en este negocio, empezando por los 17 millones que gastó en adquirir y remodelar dicho local en el año 2018. La organización sin ánimo de lucro CBKC, que desde el año 2022 y hasta ahora se encargaba de la tienda, había recibido este mismo año 161.000 dólares en concepto de ayuda para el alquiler y 750.000 dólares para que pudieran seguir abriendo dicho supermercado, todo a cargo del consejo municipal.

Pérdidas económicas e inseguridad

A pesar de todo esto, nada ha servido para mantener a flote dicho negocio, que a la falta de beneficios (en 2023 se llegaron a perder 1,3 millones de dólares) hay que sumarle la inseguridad que sufrían tanto sus clientes como sus propios trabajadores, que incluso se vieron obligados a portar pistolas eléctricas por su propia seguridad.

Esta inseguridad en el establecimiento es algo que denunció el director ejecutivo de CBKC, Emmet Pierson Jr, cuando expresó que "mi personal corre peligro todos los días. Llevo un año diciendo esto. Un año entero". Sin ir más lejos, y como muestra de la decadencia que rápidamente se adueñó de este supermercado público, el propio Pierson mostró en una reunión comunitaria del año 2024 una serie de vídeos de incidentes de seguridad donde se veía: a una mujer desnuda desfilando por la tienda tirando bolsas de patatas fritas al suelo, otra persona orinando en el vestíbulo, etc. Algo que evidenció el periódico The Washington Post en este artículo.

Es en el mismo artículo que acabamos de citar donde se pueden ver imágenes que muestran estantes que están prácticamente vacíos, donde además se asegura que este negocio público pasó de recibir unos 14.000 clientes a la semana hace unos años a sólo 4.000 clientes en los meses previos al cierre definitivo, algo que ha sido demoledor para sus ingresos.

El de Kansas no es el único caso reciente

Otro ejemplo reciente que muestra el fracaso de esta política lo tenemos en el caso del famoso supermercado público de Baldwin (Florida), del que Podemos se hizo eco en su día y armó cierto revuelo en la política española (algo que contamos aquí). Pues bien, dicho negocio echó el cierre el año pasado por falta de beneficios. En palabras de su alcalde, Sean Lynch, la diferencia entre lo que le costaba al pueblo mantener la tienda y los ingresos por ventas fueron decisivos para cerrar dicho negocio.

Así pues, hemos visto como la medida que intentará llevar a cabo el nuevo alcalde de Nueva York ni es nueva, ni tampoco conlleva aparejado ningún éxito, por mucho que las intenciones de dicha política pública sean las mejores del mundo.