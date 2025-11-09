El Gobierno dispara la recaudación hasta septiembre con subidas de impuestos visibles e invisibles

Hacienda ha vuelto a hacer su "magia" anotándose un nuevo récord recaudatorio hasta septiembre. El departamento de María Jesús Montero recaudó hasta el noveno mes del año 225.747millones, un 10,1% más que un año antes.

Dentro de esta cifra, el rey de la recaudación ha vuelto a ser el IRPF. Así, el fisco ingresó 104.957 millones de euros, un 10,2% más por este tributo. Como venimos publicando en Libre Mercado, una de las razones que explican el festín del Gobierno con el IRPF está en que la ministra de Hacienda se ha negado en redondo a deflactar la parte estatal de este tributo desde que comenzara la tormenta inflacionista en el año 2021.

Deflactar la tarifa del IRPF consiste en tener en cuenta la inflación a la hora de cobrar impuestos impidiendo que un contribuyente pague más a Hacienda cuando su poder adquisitivo no ha aumentado. Al ignorar este efecto, Hacienda lleva a cabo una subida de impuestos por la puerta de atrás. Invisible.

Al IRPF le sigue el IVA, con el que la AEAT ha recaudado 75.090 millones de euros, un 9,1% más, y que también está influido por el fenómeno inflacionario.

Además, este año, el Gobierno también hace caja con algunas subidas de impuestos nuevas. En concreto, Hacienda obtuvo hasta septiembre 4.377 millones de euros por la "reforma fiscal" que entró en vigor en enero y que incluyó el impuestazo a los bancos, con el que llevan recaudados 1.423 millones de euros, el impuesto a los cigarrillos electrónicos o una nueva subida de los impuestos al tabaco tradicional.

También este año, el Ejecutivo ha eliminado la bajada del IVA a algunos productos de alimentación, que le ha reportado 1.446 millones más, y la del IVA a la energía, con subidas del IVA a la luz y al gas natural, la madera y los pellets, e ingresos de 1.633 millones.

Por el lado de las cotizaciones, la Seguridad Social también está de enhorabuena. Hasta septiembre, el departamento de Elma Saiz ingresó 132.085 millones de euros, un 6,8% más que un año antes. Ante estas cifras cabe preguntarse hora, ante estas cifras vamos a hacernos una pregunta. Creen ustedes que los servicios públicos que ofrece el estado son de calidad record? ¿Estamos ante los mejores servicios publicos de la historia? Pues lamentablemente. Y como era de esperar, no