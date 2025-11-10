La nueva gran mentira de Sánchez con las pensiones

Carlos Cuesta y Beatriz García analizan en El Programa de Cuesta la noticia que ha invadido la prensa estos días en materia de pensiones: "El Estado presta 10.000 millones a la Seguridad Social para salvar la paga extra".

Esto no es la primera vez que ocurre, pero es lógico que preocupe a todos los ciudadanos… menos al Gobierno. Tanto es así, que al secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, le parece una buena noticia que el sistema tenga que vivir a crédito.

De hecho, desde que gobierna Pedro Sánchez, la Seguridad Social se ha endeudado en más de 90.000 millones hasta alcanzar los 126.173 millones de euros en la actualidad desde los 34.888 millones de junio de 2018.

La realidad es que las cotizaciones no dan para pagar las pensiones desde hace años. Y es que, aunque el Gobierno ha recaudado 132.085 millones de trabajadores, empresarios y autónomos en cotizaciones, necesita 48.213 millones en transferencias del Estado para evitar la quiebra del sistema. Y el problema irá a más en el futuro.