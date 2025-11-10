La victoria de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York sigue dando que hablar en todo el mundo, debido especialmente a que es alguien que se define como "socialista y musulmán". Su triunfo se debe en buena parte a haber prometido una serie de programas "gratuitos", como el relacionado con el transporte, las guarderías, los supermercados públicos o el control de alquileres. De esto ya hablamos en un artículo que le dedicamos en el mes de junio en Libre Mercado.

Pues bien, ahora que Mamdani se ha hecho con la alcaldía de Nueva York, toca ver cuán posible es aplicar todas sus ideas, ver el coste que tendría aplicarlas todas y de dónde sacaría el dinero para financiarlas. Para ello nos apoyaremos en un artículo realizado por el medio norteamericano The New York Times donde se analizan todas estas cuestiones.

En primer lugar, vamos a mostrar cuál es el coste de las medidas que Mamdani quiere llevar a cabo y cómo tiene pensado financiarlas el nuevo alcalde de Nueva York.

¿Qué programas sociales quiere implantar?

Cuidado infantil universal: 6.000 millones de dólares de coste anual.

Autobuses rápidos y gratuitos: Hasta 800 millones de dólares de coste anual.

Cinco supermercados públicos: 60 millones de dólares anuales.

Congelar los alquileres: Sin coste directo para el presupuesto de la ciudad de Nueva York.

Coste total aproximado: 6.860 millones de dólares anuales.

¿Con qué nuevos ingresos piensa financiarlo?

Aumentar el impuesto estatal sobre empresas al 11,5%: Hasta 5.000 millones de dólares de recaudación al año.

Incrementar el impuesto municipal un 2% para ingresos superiores a un millón de dólares: 4.000 millones de dólares adicionales al año.

Recaudar más por multas: 525 millones de dólares al año.

Reforma de las contrataciones públicas: 300 millones de dólares anuales.

Aumentar el número de auditores fiscales para hacer cumplir el código tributario: 165 millones de dólares al año.

En total, y en el mejor de los casos, estas medidas generarían unos ingresos aproximados de 10.000 millones de dólares al año.

Aunque vemos que las cuentas podrían llegar a cuadrar y que los deseos del nuevo alcalde de Nueva York podrían llegar a cumplirse, la realidad es que la aplicación de varias de estas medidas no depende de Mamdani, de hecho, las más importantes escapan a su control.

Casi todo su programa económico pasa por lo que decida el estado de Nueva York

Así pues, para que esta ambiciosa idea se traslade a la práctica tendría que ser aprobada por el estado de Nueva York, ya que el nuevo alcalde pretende financiar su programa aumentando el tipo impositivo sobre sociedades del estado y el impuesto sobre la renta en la ciudad, algo que aportaría el 90% de los nuevos ingresos (9.000 millones de 10.000 millones de dólares).

Al tener que recurrir al estado de Nueva York para financiar su programa, es posible que Zohran Mamdani vea frustrados sus planes, al menos parcialmente, ya que, aunque tanto la gobernadora, como el vicegobernador y los dos senadores del estado de Nueva York también son demócratas, la gobernadora Kathy Hochul no es nada partidaria de aumentar impuestos.

De hecho, de las cinco medidas que plantea Mamdani para aumentar los ingresos fiscales, las más importantes son las que tienen que ser aprobadas por el estado de Nueva York y por la gobernadora, que son las que tienen que ver con las subidas de impuestos y las que generarían casi todos los nuevos ingresos fiscales para la ciudad de Nueva York. Sólo las que tienen que ver con la mayor imposición de multas, la reforma de las contrataciones y el aumento de los auditores fiscales dependen de la ciudad de Nueva York.

Riesgo de fuga de capitales y de mayor caos con la vivienda

Otros problemas añadidos a los que ya hay están en el hecho evidente de que subir impuestos a los ricos o aumentar la carga impositiva a las empresas puede provocar una fuga de capitales, logrando justo el efecto contrario de lo que pretende conseguir. Todo esto sin contar con que el control de alquileres puede agravar aún más la situación de elevados alquileres que sufre la ciudad de Nueva York.

Con lo cual, vemos que el nuevo alcalde de Nueva York no tiene nada fácil llevar a la práctica su programa económico y sólo controlaría una pequeña parte de todo el nuevo aumento de ingresos que pretende conseguir, mientras que los costes podrían superar los 7.000 millones de dólares. Será cuestión de tiempo ver qué puede conseguir con el poder que tiene como alcalde de una de las ciudades más importantes de Estados Unidos.