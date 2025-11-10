Si hace unos días mostrábamos en Libre Mercado que los salarios reales en el sector de la construcción habían sufrido una caída del 7,4% desde el año 2008 hasta el 2024, lo que explicaba en parte la escasez de trabajadores en dicha actividad económica, hoy nos hacemos las mismas preguntas para el sector de la hostelería y veremos cómo ha sido la evolución de los salarios reales en una de las ramas de actividad económica donde más empleados hay.

En primer lugar, y aunque hayamos dicho que la hostelería es una de las ramas de actividad que cuenta con más empleados de toda la economía española con 1,84 millones de trabajadores a cierre de 2024 (solo por detrás del "comercio al por mayor y al por menor" y de la "industria manufacturera"), cada año nos encontramos con quejas de los hosteleros porque les cuesta encontrar trabajadores, especialmente en los meses de verano, que es cuando hay más actividad debido al turismo.

Como ya hicimos en el artículo donde hablábamos sobre la escasez de trabajadores en la construcción, cabe preguntarse cómo han evolucionado los salarios reales en la hostelería. Así pues, si acudimos nuevamente a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y comprobamos la evolución de los salarios en la hostelería a través de la Encuesta Anual de Coste Laboral, tendremos lo siguiente una vez descontada la inflación en estos salarios:

Los salarios reales en la hostelería habrían sufrido una caída del 9,3% desde el año 2008 hasta el año 2024, pasando de un salario real de 18.499 euros a uno de 16.777 euros. Como ya se explica en el texto del gráfico, dichos salarios reales se han estancado desde el año 2012, aunque con Pedro Sánchez han aumentado de forma ligera en el último año.

Si ya la caída de los salarios reales en la construcción era abultada (siendo del 7,4%), aún más lo es el hundimiento de los salarios reales en la hostelería, que casi alcanza el 10% en 16 años.

Uno podría pensar que entre 2008 y 2024 han podido caer las horas efectivas de trabajo a jornada completa en la hostelería y, por tanto, es posible que dichos trabajadores hayan ganado realmente poder adquisitivo por hora trabajada. No obstante, si en el año 2008 (primer trimestre) los trabajadores de la hostelería ocupados a tiempo completo trabajaron 155,7 horas al mes, en el año 2024 (primer trimestre) estos trabajaron 151,9 horas al mes, según el INE. Así pues, es evidente que la reducción en las horas trabajadas ha sido mínima.

En vista de los datos que hemos mostrado, es más que normal que en los bares, hoteles o restaurantes (por poner ejemplos) no haya colas de personas buscando trabajo, ya que el deterioro en los salarios es más que claro. Tratándose esta actividad económica de una de las más importantes de la economía española, quizás debería realizarse un esfuerzo tanto por parte del Gobierno como del sector hostelero por atraer a más trabajadores a través de unos mejores salarios.