Naturgy firma un contrato de 20 años para adquirir GNL en Luisiana y reforzar "la seguridad de suministro"

La española Naturgy ha anunciado este lunes la firma de un contrato con Venture Global que incluye la compraventa de un millón de toneladas anuales de gas natural licuado procedente de la planta de CP2 LNG situada en Luisiana. El contrato, según destaca la energética, busca fortalecer "la ya diversificada cartera de aprovisionamientos de Naturgy en un entorno de gran incertidumbre geopolítica en el que el gas ha adquirido un rol clave como facilitador de la transición energética".

Según destaca la compañía en una nota de prensa, el acuerdo "responde a la estrategia de Naturgy de evaluar de forma continua el mercado para aprovechar nuevas oportunidades de aprovisionamientos de gas como facilitador clave en la transición energética." "El gas adquirido a Venture es libre de destino, lo que dota a Naturgy de una enorme flexibilidad en su gestión en un entorno en el que el gas natural está adquiriendo un papel clave como energía de transición hacia un modelo más descarbonizado, ya sea sustituyendo el consumo de carbón o facilitando la integración de las energías renovables en el sistema". En España, el consumo de gas para producción eléctrica se ha multiplicado tras el apagón y el funcionamiento "reforzado" de la red, y las centrales de ciclo combinado están llamadas también a ser la tecnología de respaldo de las renovables intermitentes si finalmente se consuma el planificado cierre nuclear.

El inicio del suministro será en 2030, según señala Naturgy. Su director general de Aprovisionamientos y Mercados Mayoristas, Jon Ganuza, destaca que el contrato "afianza nuestro rol como suministrador global de gas natural y nos ayuda a garantizar un suministro seguro, flexible y competitivo a todos nuestros clientes".

La compañía gestiona una cartera de contratos de compra y venta con presencia en Europa, EEUU, Asia y el Caribe, lo que según la empresa les permite "mitigar riesgos asociados a las incertidumbres globales y garantiza un suministro fiable y competitivo para sus clientes".