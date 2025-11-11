Alerta de las eléctricas: "Nos vamos a quedar llenos de energía barata y con la factura cada vez más cara"

Los cambios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el marco regulador para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica siguen sin contentar a las empresas, que llevan semanas avisando de una retribución y un sistema ineficiente ante el reto de preparar la red para la electrificación masiva que es objetivo del Gobierno.

Este martes, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha vuelto a defender la nueva tasa del 6,58% (las eléctricas piden más de un 7%) que ha fijado su organismo para los próximos seis años. Según ha dicho, establece un "marco de seguridad a los inversores y de competitividad para los consumidores".

También ha criticado el "ruido" y "confusión" ante este asunto y ha lamentado que aun siendo "claramente superior al 5,58% anterior", "no parece suficiente para las expectativas del sector". Según Fernández, el regulador, después de un proceso de escucha, ha querido "apostar por una estabilidad regulatoria", que es "la mejor señal que podemos dar al sistema", mediante una tasa única para todo el periodo de seis años que evita la volatilidad que hay en otros países, "en los que la tasa sube o baja cada año". Y ha defendido que este esquema "premia la eficiencia y estimula la inversión responsable".

Las críticas de las eléctricas, sin embargo, se mantienen intactas. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha avisado de que la retribución no está a la altura de los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Sobre las cifras de retribución, ha instado a compararlas con las europeas, que oscilan entre el 7 y el 8 por ciento y ha señalado, sobre la propuesta del Ministerio para elevar las inversiones con 13.400 millones, que en el PNIEC se preveía una inversión de 53.000 o 55.000 millones de euros. "Como hasta ahora solo se había logrado el 24 % de esa cantidad, si invertimos el máximo que se puede invertir ahora llegaríamos a un 62 % de lo previsto. Quizá es imposible alcanzar esa cifra, o bien estaba mal hecho o bien es una clara evidencia de que va a ser muy difícil alcanzar los objetivos del PNIEC", ha dicho Bogas en el Observatorio de Energía de El Español.

Además, ha apuntado que si además de esta regulación se introducen "dudas" sobre la retribución, "nos lleva a que si queremos que una empresa eléctrica haga las inversiones sin ningún riesgo de cobrarlas tendremos que hacer el 50 % de la inversión, nada más".

"Las industrias no van a esperar"

Por su parte, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha lamentado la "falta de diálogo personal" entre las eléctricas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en este y otros asuntos y las discrepancias en el propio seno del organismo. "Probablemente se deba a los criterios de competencia que rigen en la CNMC. Cuando estos criterios de competencia se aplican a la regulación lo que se genera es una distancia entre reguladores y regulados".

En su intervención, Ruiz-Tagle ha llamado a agrandar el tamaño de la red eléctrica desde el punto de vista de la demanda y ha lamentado que de los 14.000 millones extra que el Gobierno puso sobre la mesa en la ampliación del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) solo un 8,5% vayan a la retribución de las redes.

Asimismo, ha reiterado la importancia de ocupar toda la potencia instalada y agrandar el tamaño del sector eléctrico para conseguir atraer a las electrointensivas. "Estas industrias no van a esperar, si no las atendemos ahora se van a ir otros territorios y nos vamos a quedar llenos de energía barata y con la factura cada vez más cara. La demanda es lo que hace bajar el precio de la cuenta, bajando peajes y optimizando el uso de las redes", ha señalado.