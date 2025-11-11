Las grandes empresas intensifican la carrera por el talento joven en España

Cada año más de 800.000 estudiantes de grado acceden a programas de prácticas en España, según el Libro Blanco de las Prácticas de la Red de Fundaciones Universidad-Empresa (Redfue). En un contexto de creciente competencia por atraer a las nuevas generaciones, grandes compañías aceleran sus iniciativas de formación e incorporación para consolidar sus canteras de talento joven.

CaixaBank es una de las entidades veteranas en España en el desarrollo de iniciativas para atraer talento y apoyar a los jóvenes en sus primeros pasos profesionales, con programas como New Graduate, los Premios Wonnow o el programa de prácticas universitarias.

La entidad justo acaba de abrir convocatoria para 2026, en la que acogerá a estudiantes en áreas como sostenibilidad, transformación digital o recursos humanos, principalmente en sus sedes de Madrid y Barcelona, pero también en Bilbao, Pamplona, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, entre otras. Además, ha puesto en marcha el CaixaBank Talent Tour, que recorrerá seis universidades con talleres para mejorar la marca personal y la empleabilidad de los jóvenes.

En el sector energético, Iberdrola, Endesa o Repsol mantienen también una intensa apuesta por la formación y el desarrollo profesional. Iberdrola cuenta con un programa de graduados que combina experiencia internacional, formación técnica y rotación en áreas clave como energías renovables, ingeniería o gestión de proyectos, entre otros.

Por su parte, Endesa impulsa el programa Flow Your Talent, con más de 170 becas anuales para recién titulados que combinan prácticas remuneradas y formación académica, fomentando la empleabilidad en el sector energético.

En cuanto a Repsol, ésta desarrolla el programa Talent Energy, en el que han participado más de 4.000 universitarios desde su lanzamiento. La iniciativa, que ofrece formación en competencias digitales y sostenibilidad, incluye mentorías y proyectos vinculados a la transición energética, con la posibilidad de acceder a prácticas o a procesos de selección dentro de la compañía.

Las grandes consultoras, como KPMG, PwC o Accenture, asimismo luchan por atraer a perfiles jóvenes de múltiples disciplinas mediante programas de prácticas que ofrecen contratación directa y oportunidades de promoción interna.

En la industria, y con un enfoque más vinculado a la formación profesional, SEAT ha reforzado su apuesta por el talento joven con la reciente apertura de la nueva sede de la Escuela de Aprendices en Martorell (Barcelona), donde los alumnos realizan prácticas remuneradas desde el inicio de los estudios y optan a incorporarse a la plantilla de la compañía tras finalizar el programa.

De las casi 5.000 horas de cada curso, los alumnos destinarán más de 2.100 a realizar un aprendizaje práctico desde el primer día en los talleres ubicados en las aulas y en los tres centros productivos de SEAT S.A. en Martorell, Barcelona y El Prat.

Captar talento

Las compañías cada vez sienten tener más dificultades para incorporar candidatos. Según un informe elaborado por Pluxee, el 97% de las empresas españolas reconoce haber tenido dificultades para captar talento en 2024, principalmente por la escasez de competencias adecuadas entre los candidatos (68%) y las diferencias salariales (57%).

Además, ocho de cada diez empresas (82%) apostaron por programas de formación interna para reforzar las habilidades de sus equipos, y un 70% promovió la movilidad interna como vía para retener talento, mientras que el 55% optó por desarrollar el talento interno ante la falta de perfiles disponibles en el mercado.

La competencia por el talento joven se ha convertido en uno de los grandes retos para las compañías españolas, que ven en los programas de atracción, desarrollo y fidelización una inversión estratégica para su crecimiento futuro.