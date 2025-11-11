El CEO de Nvidia desvela cuáles serán las profesiones del futuro: fontaneros y electricistas

La irrupción de la Inteligencia Artificial podría suponer un cambio radical de nuestro modo de vida e, incluso, de la estructura productiva de las economías desarrolladas. Muchos analistas lo comparan, de hecho, con el cambio de paradigma que supuso la Revolución industrial. Así, la integración de la IA en los procesos productivos podría llegar a ser uno de los grandes saltos tecnológicos de nuestra historia.

Una de las personas que se han expresado recientemente sobre el potencial de la Inteligencia Artificial, destacando la importancia que tendrá en el futuro esta tecnología en el tejido productivo de nuestras economías, ha sido el CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien hace unos días alertaba además de que Estados Unidos "no está muy por delante" de China en la carrera por la IA.

¿Quiénes serán los próximos millonarios?

Concretamente, en una entrevista ofrecida al británico Channel 4 a mediados del mes de septiembre, el ejecutivo de la compañía tecnológica ha asegurado que, en el futuro, los trabajos mejor valorados y remunerados serán aquellos para los cuales se requieran ciertas habilidades y cualificaciones profesionales, sobre todo los oficios. "Si eres electricista, fontanero o carpintero, necesitaremos cientos de miles de profesionales como ellos para construir todas estas fábricas", indicaba ante los medios.

CEO of US chip giant Nvidia, Jensen Huang, tells Channel 4 News, that ‘electricians and plumbers’ will be the big winners in the AI race as the skilled craft segment of every economy is going to see a 'boom'. pic.twitter.com/15zuMcuV5a — Channel 4 News (@Channel4News) September 18, 2025

En este contexto, el ejecutivo del gigante tecnológico afirmaba que, dado el crecimiento que tendrá la presencia de la IA en el ámbito laboral y empresarial, "el sector de la mano de obra cualificada de cualquier economía experimentará un auge", puesto que "tendrás que construir", lo que supondrá la necesidad de incrementar la plantilla de las empresas con este tipo de profesionales. A este respecto, aseguraba también que "estaremos desarrollando la infraestructura de IA aquí en el Reino Unido durante una década".

En este sentido, la periodista de la televisión británica le pregunta al CEO de Nvidia cuáles serían los riesgos a los que se vería expuesto Reino Unido si no aprovechara las oportunidades que brinda la Inteligencia Artificial. A este respecto, el ejecutivo detallaba que el desarrollo de esta tecnología se basa, principalmente, en la necesidad. "Al igual que la última revolución industrial, que surgió por necesidad, la Revolución industrial que comenzó aquí en el Reino Unido también surgió de una necesidad; y ahora también la necesitas", defendió ante la prensa.

Resultados de Nvidia

En cualquier caso, lo cierto es que los resultados de Nvidia reflejan el gran momento que vive actualmente el sector tecnológico y, especialmente, las empresas dedicadas al desarrollo de la Inteligencia Artificial. Como hemos publicado en Libre Mercado, el pasado mes de octubre la compañía se convirtió en la primera empresa en lograr una capitalización bursátil de 5,13 billones de dólares, con una revalorización de sus acciones de más del 50% en lo que va de año.