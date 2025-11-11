La gripe aviar agrava la crisis del huevo y la docena supera los 3 euros

Últimamente, los consumidores han sentido un pequeño susto al acercarse al lineal de los huevos en el supermercado. Lo que antes era un alimento básico y relativamente barato en la cesta de la compra, ahora está en plena subida, agravada por la gripe aviar, aunque no es el único motivo. La cuestión es que la docena ya supera los 3 euros y la escalada no parece tener fin.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los huevos de categoría M acumulan un incremento del 137% desde 2021. Solo en los últimos meses, el precio de una docena de huevos M ha pasado de 2,14 euros en febrero a 3,14 euros en octubre, mientras que los de tamaño L han subido de 2,33 euros a 3,25 euros.

El Ministerio de Agricultura confirma esta tendencia: los huevos de jaula se sitúan en los 258,05 euros/100 kilos (un 32,3% más que hace un año), y los de suelo en 270 euros/100 kilos (un 27,4% más que hace un año). Y los precios ya venían altos de 2024, concretamente un 60% más que la media de los últimos 10 años. Y aquí es donde la gripe aviar se convierte en la tormenta perfecta para una situación que ya era problemática antes de los focos detectados este 2025.

El golpe de la gripe aviar

Entre el 1 de julio y el 5 de noviembre de 2025 se han registrado 139 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas, según ADIS. De ellos, 14 focos han afectado a granjas de corral en Badajoz, Toledo, Huelva, Guadalajara, Madrid y Valladolid. Cada foco obliga al sacrificio de todas las aves y a la eliminación de los huevos, lo que supone una reducción de la oferta de manera inmediata.

Por otra parte, las medidas aprobadas por el Gobierno para confinar a las gallinas camperas para evitar el contagio con aves del exterior, posiblemente encarecerá los costes de producción. Además, todo apunta a que se reducirá la disponibilidad de huevos de gama media y alta, lo que tensionará aún más los precios.

La situación sin duda recuerda a la crisis estadounidense de 2023, donde la gripe aviar redujo drásticamente el número de gallinas ponedoras y disparó el precio del cartón de huevos a más de 6 dólares, presionando también los mercados europeos.

Una crisis de oferta del huevo

La gripe aviar es un agravante, pero no la única causa de la inflación que arrastran los huevos desde antes incluso de 2022. Tampoco se debe a los costes de producción, que han bajado ligeramente en los últimos tres años (el precio del pienso ha caído un 6% en el último año y un 18% en cinco años, según el Ministerio de Agricultura). La causa principal es que la demanda de huevo crece en mayor proporción que la producción.

Bien sea porque los consumidores se refugian en los huevos ante el aumento del precio de la carne o bien sea porque los han incorporado a su dieta como un alimento saludable bajo en grasas, entre 2019 y 2025, los hogares españoles han consumido un 16,7% más de huevos, lo que equivale a 79.000 toneladas adicionales o 1.253 millones de huevos más al año, según el Observatorio del Consumo de Huevo en España de Inprovo.

Hilando más fino, según los datos del ministerio de Agricultura, en 2024 consumimos 143 huevos per cápita, un 4,38% más que el año anterior. Sin embargo, el crecimiento del censo de gallinas ponedoras apenas aumentó un 0,32% en ese mismo periodo, con un total de 47.855.447 aves registradas.

¿Seguirán subiendo de precio?

A corto plazo, es posible incluso que los huevos sigan subiendo de precio. Se trata de un producto estacional y normalmente se caracteriza por una subida más o menos ligera a principio de verano y una mayor subida a final de año, debido a la demanda de esta materia prima para la elaboración de postres navideños.

Así que todo apunta a que la presión sobre los precios continuará al menos hasta principios de 2026. Los expertos coinciden en que es difícil evaluar la situación, pero son pesimistas con respecto a una bajada significativa a corto plazo debido a la combinación de una oferta a la baja y la incertidumbre sobre la expansión de la gripe aviar.