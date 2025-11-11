Así es la paga en México exclusiva para mujeres de la que presume Sheinbaum

Si hace poco México fue noticia en España por el polémico "perdón" que pidió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por la conquista de México por parte del Imperio Español, ahora, el país vuelve a ser noticia por un vídeo de su presidenta Claudia Sheinbaum anunciando una pensión "solo para mujeres". A continuación, podemos ver a la presidenta de México hablando sobre esta cuestión:

Claudia Sheinbaum anuncia una pensión para todas las mujeres mayores sólo por ser mujeres. pic.twitter.com/oribf1Pthb — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 4, 2025

Aunque el vídeo se ha vuelto viral ahora debido a que varias cuentas de X (Twitter) con cientos de miles de seguidores lo han compartido, la realidad es que dicho vídeo es de hace varios meses y fue en 2024 cuando se anunció la medida, que empezó a implementarse en este mismo año.

Como podemos ver en este documento del Gobierno de México, las mujeres de entre 60 y 64 años ya pudieron empezar a inscribirse para recibir la "Pensión Mujeres Bienestar" a partir del 7 de octubre del año pasado. En el propio documento se indica que esta prestación se empezó a distribuir a partir de enero del 2025, con una cantidad de 3.000 pesos (unos 140 euros) cada dos meses, lo que hace un total de 18.000 pesos al año (840 euros).

Requisitos: Ser mexicana y tener entre 60 y 64 años.

En esta web del Gobierno mexicano también podemos ver cuáles son los requisitos para poder cobrar esta prestación, a saber:

Tener entre 60 y 64 años. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en la República Mexicana.

Así pues, tenemos que por el simple hecho de ser mujer mexicana y tener una edad comprendida entre los 60 y 64 años, se adquiere el derecho a percibir esta prestación. Como ya expresa la presidenta Claudia Sheinbaum en el vídeo que hemos visto antes, esta paga está justificada en la ausencia de muchas mujeres en el mercado laboral a lo largo de sus vidas y, por tanto, en la no generación de un derecho a pensión a través de haber cotizado.

El propio Gobierno mexicano dice que "con la llegada de la primera mujer presidenta constitucional de México, la doctora Sheinbaum también busca avanzar en el reconocimiento de los derechos de la mujer, así como combatir la brecha histórica de desigualdad entre hombres y mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, el motivo de discriminación más frecuente para las mujeres fue el hecho de ser mujer, con 35,3%".

En 2026 esta partida tendrá un coste de 2.657 millones de euros

De esta forma, el Gobierno de México estaría otorgando esta prestación exclusiva a mujeres de entre 60 y 64 años (aspirando a alcanzar a 3,2 millones de mujeres) por el hecho añadido de que los hombres ocupan muchos más puestos laborales en la economía que las mujeres. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2024, solo el 46% de la población activa de mujeres trabajaron, mientras que en el caso de los hombres trabajaron el 76%.

El 4 de noviembre se aprobó el gasto que tendrá la partida "Pensión Mujeres Bienestar" en el año 2026, que costará alrededor de 56.969 millones de pesos, unos 2.657 millones de euros. En 2025 el gasto de esta partida ha sido de 15.000 millones de pesos, alrededor de 700 millones de euros.