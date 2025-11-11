La inflación pone en jaque al Gobierno por intentar congraciarse con más de 14 millones de personas

La inflación sigue causando estragos en España. Según la última estimación preliminar de Eurostat, los precios en nuestro país están subiendo por encima de la media del Viejo Continente.

En concreto, mientras se espera que la inflación anual de la zona euro haya cerrado en el 2,1% en en octubre de 2025 (a la espera todavía de la cifra oficial), España estaría sufriendo un alza del 3,2%, lo que supone un dato por encima de las principales economías europeas, como Francia (0,9%), Alemania (2,3%) o Italia (1,3%).

Este nivel de presión de precios no se veía en España desde junio del año 2024 y se aleja considerablemente de la meta de estabilidad de precios del 2% del BCE. Sin embargo, lo peor es que, desde que se desatara la crisis inflacionista a principios del año 2021, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos en más del 20%

Esta situación no solo está empobreciendo a la población del país desde hace años, sino que supone una amenaza para el presupuesto del Estado en 2026 (se apruebe o quede prorrogado)

Más de 9,4 millones de pensionistas

Una de las razones principales es que, con José Luis Escrivá a la cabeza, el Gobierno decidió ligar las pensiones contributivas a la inflación, lo que lleva generando un importante agujero al Estado desde el año 2023.

En total, el número de pensionistas en España supera los 9,4 millones de personas, lo que pone de manifiesto la táctica electoralista de este tipo de medidas. A continuación, las actualizaciones que se han producido:

Un 8,5% en 2023

Un 3,8% en 2024

Un 2,8% en 2025

Todavía se desconoce el porcentaje definitivo en el que se revalorizarán las pensiones en 2026 y habrá que esperar a que el INE publique el dato de noviembre el 12 de diciembre (se hace la media con noviembre de este año y el año anterior), pero podría ser del 2,7%. Beneficiarios de la pensión de viudedad, de la mínima o del IMV se verán beneficiados de una subida mayor al IPC.

Más de 3,5 millones de funcionarios

Otro colectivo que lleva años reclamando al Gobierno revalorizaciones de nóminas ligadas al IPC son los funcionarios. Aunque el Ejecutivo se ha resistido a aplicarles la misma fórmula que a los pensionistas (las actualizaciones han estado por debajo del IPC), parece que este año el Ejecutivo podría ceder ante los trabajadores públicos.

Así, tal y como confirmaron los sindicatos la semana pasada, el Gobierno les ha trasladado su intención de establecer un marco plurianual (2026-2028) con incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable para que los empleados públicos "no pierdan poder adquisitivo", por lo que podría haber una vinculación con el IPC. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se congraciaría con los más de 3,5 millones de funcionarios que hay en España, aunque las arcas públicas sufrirían otro mazazo.