Pedro Sánchez se 'yolandiza': "No queremos que la tecnología sustituya al afecto"

Quien protagoniza habitualmente los momentos más irrisorios por parte del Gobierno, especialmente por la forma en que adorna y edulcora sus exposiciones, recurriendo incluso al sentimentalismo para denunciar cómo el "malvado" sistema capitalista se aprovecha de los más desfavorecidos, es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha emprendido una particular cruzada contra las grandes empresas tecnológicas de nuestro país. Recordemos que hace unos días anunciaba que Inspección de Trabajo había lanzado una investigación contra Amazon, Uber y Cabify por el uso que hacen de los algoritmos para, supuestamente, controlar a sus empleados.

En esta misma intervención, la ministra también denunciaba que los empleados de compañías como Amazon tenían que trabajar con pulseras con las que se les controlaba el tiempo que estaban en el baño, una información que rápidamente desmentía la propia empresa. Del mismo modo, unos días antes la ministra anunciaba también la aprobación del Estatuto del Becario para acabar con los trabajadores "low cost" y el "café gratis", una iniciativa que supondrá nuevas exigencias para las empresas y los centros de formación que, en última instancia, sobre todo perjudicará a los jóvenes que tratan de incorporarse al mercado laboral.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención en el acto de presentación del estudio 'Infancia digital 2025' para ‘yolandizarse’, denunciando los riesgos que suponen las nuevas tecnologías para la sociedad y reivindicando la importancia del "afecto", la "empatía" y la "comunidad".

Sánchez se ‘yolandiza’

La ministra de Trabajo se ha convertido en la principal representante de un modo determinado de hacer política, sirviéndose de lemas infantiloides y sentimentalistas con los que se pretende conmover a la audiencia. Por ello, podemos decir que Sánchez, con su intervención de hoy en el acto de presentación del estudio 'Infancia digital 2025', comienza a ‘yolandizarse’, adoptando las formas, las palabras y las ideas de la líder de Sumar. Concretamente, el presidente del Ejecutivo ha querido señalar las grandes ventajas de las nuevas tecnologías, pero no ha dudado en defender que "evidentemente entraña riesgos muy graves"

Pedro Sánchez se 'yolandiza': "No queremos que la tecnología sustituya al afecto" pic.twitter.com/e6SespSamO — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2025

Así, Sánchez ha argumentado que "no podemos permitir que el espacio digital sea una suerte de Salvaje Oeste donde se insulta, donde se amenaza impunemente o donde se abusa sin ningún tipo de consecuencias para aquellos que lo hacen". De hecho, el presidente del Gobierno ha señalado también que "no podemos aceptar como normal en la red lo que jamás permitiríamos fuera de ella, y menos cuando las víctimas son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes". En este sentido, ha añadido que "proteger a nuestros menores no es frenar el progreso, es hacerlo humano"

Con todo, el líder socialista ha querido añadir elementos discursivos más propios de la ministra de Trabajo. "En esto es en lo que estamos también desde el Gobierno de España, en garantizar que la tecnología no sustituya al afecto, tan necesario, que los datos no sustituyan la empatía, en retroceso por desgracia, que los algoritmos no sustituyan a la comunidad, a la familia, a la educación", ha aseverado a este respecto, añadiendo que "me comprometo con cada madre, con cada padre, con cada docente, con cada joven, a que España va a proteger a su infancia y a su adolescencia"