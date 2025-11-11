Rectificación de la UCM sobre la "visita al campus de los horrores"

En ejercicio del derecho de rectificación reconocido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, la Universidad Complutense otorga una rectificación a la noticia publicada "Visita al campus de los horrores: así ha tomado la extrema izquierda las instalaciones de la Complutense", publicada el día 1 de noviembre de 2025, "dado que se realizan afirmaciones que afectan directamente a la imagen de la UCM y que contienen hechos que consideramos inexactos o que requieren aclaración" aseguran. Por ejemplo:

Se afirma que la UCM acumula un déficit de 140 millones de euros durante los dos últimos cursos.

Se indica que existen "400 directivos o altos cargos" en la UCM con año sabático pagado cada seis años.

Se indica que la Complutense ha gastado 90.000 euros en un vídeo institucional de dos minutos de duración.

·Se asegura que la UCM "gasta 280.800 euros solo en clases de tenis y pádel para hijos del personal".

Solicitan que en se rectifique la información siguiente:

1. ⁠Corrección sobre que la UCM acumula un déficit de 140 millones de euros durante los dos últimos cursos. El déficit no se acumula. El dato cierto es que la UCM tuvo un déficit no financiero ajustado de 33,19 millones en 2024.

2. Aclaración sobre los permisos sabáticos: el personal que cuenta con el permiso sabático mantiene su salario ordinario porque no supone vacaciones ni conlleva retribuciones extraordinarias, debe desarrollar actividades de investigación, actualización y gestión académica, así como participar en las comisiones y órganos universitarios de los que forme parte y rendir cuentas de dichas actividades al finalizar el período.

3. No se ha detectado en nuestro sistema ningún contrato de 90.000 euros por un vídeo de 2 minutos como se indica en la noticia.

4. Precisión respecto a las clases de tenis y pádel: son un servicio externalizado que no es exclusivo para los hijos del personal de la UCM, sino que también están disponibles para estudiantes y otros colectivos externos a la UCM, y tienen un precio variable según el tipo de usuario, recuperándose el valor del contrato.